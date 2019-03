L’Espanyol demana a Vox que no vinculi la imatge del club a les seves idees polítiques

L’Espanyol, a través del seu portaveu i director de comunicació, Agustí Rodríguez, ha demanat explícitament a Vox que no associï les seves idees polítiques a la imatge de l’entitat blanc-i-blava. “Ens dediquem al futbol i a promoure els valors de l’esport, i volem que segueixi sent així”, ha apuntat el portaveu del club en resposta a una piulada d’Antonio Amador, vicepresident i membre del consell executiu de Vox Barcelona.

El cap de setmana passat el partit polític d’ultradreta va instal·lar una carpa davant de l’RCDE Stadium, on van recollir mig miler de firmes. Amador ha publicat una foto en què apareixen membres del partit amb banderes espanyoles amb l’RCDE Stadium de fons. A més, ha donat les gràcies a l’Espanyol, tot i que ha escrit el nom del club amb la seva antiga denominació, amb Ñ. L’Espanyol busca desmarcar-se un cop més de les pugnes polítiques i l’ús partidista que alguns partits i ideologies han volgut fer de l’entitat, que de manera reiterada s’ha volgut mantenir neutral políticament.

L'entitat ha publicat un comunicat on rebutja amb fermesa aquests usos: "L'Espanyol de Barcelona vol rebutjar contundentment la vinculació i utilització de la nostra imatge per part de la seva formació política [en referència a Vox]. L'entitat ha destacat sempre per promoure els valors de l'esport. Per respecte al club, i a la seva història, preguem a totes les formacions polítiques que s'abstinguin d'utilitzar el nom i la imatge de l'entitat per interessos partidistes".