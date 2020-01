Relaxar les expectatives del Girona

“Tot el que no sigui anar primers o segons ens està generant una sensació de fracàs que no és bona. Hem de relaxar les expectatives. Les desil·lusions, si és que n’hi ha, al juny”, confessa Àlex Granell, el capità d’un Girona que lluita contra si mateix per recuperar la fortalesa del passat i que visita el Rayo Vallecano en el primer partit de la segona volta (16 hores, #Vamos) amb les baixes dels lesionats Saiz i Aday, i sense Diamanka i el porter Juan Carlos, que serà substituït per Riesgo. Tornen a la llista Suárez, Ignasi Miquel i Soriano.

Els gironins esperen reforçar la plantilla durant el mercat d’hivern. “Si fitxem algú és perquè creiem que ens farà millors. Això és el que puc dir i el que tinc més clar”, opina Martí. La falta d’un pivot defensiu i l’irregular encert de les peces d’atac incorporades a l’estiu obliguen Cárcel a fer un pensament, perquè excepte Borja García cap futbolista de segona línia ha marcat ni un sol gol –especialment frustrants són els casos de Saiz, Gallar i Jozabed–. L’uruguaià Cristóforo (Fiorentina), que va estar molt a prop d’arribar cedit en l'última finestra, i Thomas (Osasuna) són dos dels noms de la llista que gestiona el club. “No tinc pressa, perquè disposo d’una plantilla àmplia i amb recursos. Però si es donen les condicions i trobem alguna cosa diferent del que tenim, ho valorarem”, indica el balear.

Possibles sortides

La porta del vestidor està oberta a noves entrades, però també a possibles sortides perquè no es descarta que Suárez, Calavera, Coris i Bueno se'n vagin per falta de minuts. “Prendrem les decisions que toqui a mesura que passin els dies. Hem d’estudiar què és el millor per a tothom”, finalitza Martí.