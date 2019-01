La plantilla del Reus emet un comunicat contra el seu tècnic Xavi Bartolo

En un dels partits més difícils de la seva història, el Reus Deportiu va sortir ovacionat de La Rosaleda després de golejar per un contundent 0 a 3 el Màlaga, tot un aspirant a l'ascens a Primera Divisió. Amb només dotze jugadors de la primera plantilla a disposició del tècnic, dos dels quals resoldran avui el seu futur immediat, el tècnic del conjunt català, Xavi Bartolo, va plantar-se a la sala de premsa amb ganes de buidar el que feia dies que duia al pap. Després de donar les gràcies pel tracte rebut a club i afició locals, va treure importància al resultat per ressaltar les dificultats que han tingut per preparar el partit: "Era el que portàvem menys preparat. Avui tenia moltíssima por que la cosa acabés molt i molt malament. El resultat és un pèl inexplicable per tot el que hem viscut, però aquesta és la grandesa del futbol".

A partir d'aquest moment el seu discurs va ser contundent, amb un destinatari concret: "Ningú sap la setmana que ens han fet passar. L'assetjament de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) als jugadors ha sigut terrible". El tècnic va explicar que tenia claríssim que la Federació no suspendria el partit: "La situació tampoc era tan diferent de la que vam tenir en el partit de Las Palmas [jornada 1]". i responia així als que pensen que la competició s'està adulterant. "Hem jugat 19 partits en aquestes condicions. Si algú pretenia aquesta setmana suspendre el partit, que repassi una mica la nostra trajectòria des del principi i que en tot cas demani que se suspengui des de la jornada 1", va dir fent referència a l'inici de temporada, quan no van poder inscriure determinats jugadors per qüestions econòmiques, entre les quals el cas més rellevant de l'exblaugrana Isaac Cuenca. El cas també va afectar peces clau com Dejan Lekic, Karim Yoda, Vítor Silva i Miguel Linares, que van deixar l'equip en inferioritat de condicions respecte al seus competidors a la Segona Divisió A.

Malgrat l'acte de dignitat que van fer els dotze professionals que queden de la primera plantilla més els jugadors del filial, Bartolo va confessar que "al vestidor no hi ha alegria". "Estàvem molt condicionats per aquesta setmana tan anormal que hem tingut. Ha sigut una setmana terrible", va afegir. Cal recordar que a finals d'any, cinc jugadors de la primera plantilla van quedar lliures després d'haver presentat una denúncia contra el club a l'AFE a causa de l'impagament de les últimes tres mensualitats, el mateix procediment que han utilitzat Jesús Olmo i David Querol, que resoldran durant el dia d'avui el seu futur, per la qual cosa la plantilla podria quedar amb tan sols deu jugadors disponibles. "Veurem quina solució se'ls dona, però que ens plantéssim a dimarts i aquests jugadors tampoc estiguessin amb nosaltres seria per no competir la setmana que ve", va declarar amb resignació, abans d'afegir que ell seguirà amb la mateixa implicació, i va assenyalar de nou que "hi ha molts interessos externs que estan incitant els jugadors que no vagin tots pel mateix camí i això, per a mi i per a la resta de treballadors, és molt dur".

Comunicat dels jugadors

Els jugadors del Reus però, no comparteixen el punt de vista del seu tècnic i han emès un comunicat, publicat precisament per l'AFE, on expliquen que "no podem compartir ni estem d'acord amb les seves declaracions. Ens sembla sorprenent que ens critiqui després de guanyar 0-3, pocs cops es tornarà a veure un equip amb tot just 12 fitxes amb el seu tècnic criticant-los". En el comunicat, afirmen que "en cap moment ens hem sentit pressionats per l'AFE, entitat que no interfereix en la nostra feina i tant sols s'interessa per la nostra situació". En el comunicat, la plantilla s'ha compromès a seguir lluitant amb professionalitat, afirmant que "l'únic responsable de la situació és Joan Oliver", el màxim accionista.

Ahir per cert, Bartolo va afirmar que veu a prop el final del serial: "El recorregut que ens queda és molt curt. Ens queden deu dies. O ve un inversor i soluciona el problema o no tenim més marge de maniobra. Cal viure el dia a dia". Tothom al Reus, doncs, estarà atent a la resolució de l'expedient exprés sobre el capità i l'extrem que es comunicarà durant el dia d'avui i que donarà pistes sobre el futur del Reus Deportiu.