48 hores per evitar la desaparició del Reus

La plantilla del Reus Deportiu ha anunciat aquest divendres la seva decisió de rescindir els seus contractes amb el club català, després de no haver cobrat els últims tres mesos de competició. La rescissió es faria efectiva dilluns vinent, ja que el conveni col·lectiu dels futbolistes permet trencar el contracte després de tres mesos sense cobrar. Sense les fitxes professionals necessàries, el Reus hauria d'abandonar la competició i el futur del club, amb més de cinc milions de deutes, és complicat. El primer pas seria deixar de competir a Segona, on el club viu la tercera temporada de la seva història després de l'ascens del 2016.

El propietari del club, Joan Oliver, segueix treballant per trobar una solució a darrera hora. Oliver, qui fou director de Televisió de Catalunya (2002-2004) i director general del Barça durant part del mandat de Joan Laporta, va arribar al Reus el 2013, aconseguint el primer ascens de l'entitat a Segona. Joan Oliver porta mesos buscant inversors i compradors, i estaria intentant tancar una acord amb una empresa xinesa per garantir el futur del club, tant aquesta temporada com els propers anys. El nou comprador hauria d'assumir el deute, tant amb els jugadors, com aquell global del club. Oliver té negocis a la Xina, on és accionista d'un club modest, però no ha aconseguit trobar la solució per posar ordre a un equip que podria acomiadar-se demà, quan hi ha organitzada una manifestació d'aficionats, jugant el seu darrer partit.

Jesús Olmo, capità de l'equip, ha llegit un comunicat signat per tota la plantilla després de l'entrenament previ al duel de Lliga d'aquest dissabte contra el Còrdova, partit que podria ser l'últim de l'entitat fundada l'any 1909. "Gràcies al conveni col·lectiu tenim l'opció de demanar la resolució dels nostres contractes i hem decidit a acollir-nos a aquest dret perquè entenem que la situació ja és insostenible", ha dit Olmo, que ha recordat que quan va començar la temporada "diversos companys no van ser inscrits" i que tota la plantilla ja va ser conscient que hauria de competir "en condicions inferiors" a la resta.

COMUNICADO DE LA PLANTILLA pic.twitter.com/dH0Ji8WsbF — Edgar Badia (@edgarbadia) 14 de desembre de 2018

Després, segons el capità, el club va posar data a la solució. "El 29 d'octubre passat va haver de quedar solucionada la situació i el problema ha arribat fins avui. La Lliga va proposar pagar-nos les mensualitats pendents, sabent que hi hauria un descens administratiu al juny", ha comentat Olmo, però els futbolistes han decidit no esperar fins al final de la temporada, ja que "una solució parcial" només faria que "allargar el problema".

Bartolo, més optimista

Si no hi ha solució abans de dilluns, que és la data límit que han posat sobre la taula totes les parts, el club desapareixerà i els futbolistes quedaran lliures per fitxar per qualsevol equip. "Lamentem aquest desenllaç per la ciutat, pels empleats del Reus i per uns aficionats que sempre han estat del nostre costat", ha dit Olmo. L'entrenador Xavi Bartolo de la seva part, s'ha mostrat més positiu que els seus jugadors, en afirmar que "fa dos dies pensava que això s'acabava, però avui he vist altres cares" després de parlar amb Oliver i els directius del club.

"Disputarem el partit amb la mateixa professionalitat mostrada fins al dia d'avui", ha explicat Olmo. El Reus, en zona de descens, va guanyar el seu últim partit per 0-1 al camp de l'Alcorcón. Si finalment el club plega, els partits que no jugui es consideraran victòries per 0-3 dels equips rivals i només baixarien tres equips a Segona B.