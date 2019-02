El Cerdanyola torna a demostrar capacitat de resistència i elimina el Voltregà als penals (4-4)

El Cerdanyola CH és el primer finalista de la Copa de la Reina d'hoquei patins després de superar el Voltregà Stern Motor a la tanda de penals. Les noies de Jefa Rovira han protagonitzat una arrencada espectacular amb tres gols consecutius que semblava que deixaven la primera semifinal vista per a sentència, però l'equip de Carles Marín ha reaccionat fins al punt de forçar la pròrroga amb un gol de Laia Pera a 42 segons per al final del temps reglamentari. Finalment, una actuació estel·lar de Mariona Surós als penals, on no ha encaixat cap gol, ha permès al Cerdanyola accedir a una final nou anys després.

El Voltregà ha saltat a la pista amb samarretes de suport a Judit Burgaya, que es va trencar el canell en l'escalfament previ al partit inaugural de dijous. Les osonenques han obert la llauna al minut quatre mitjançant Anna Romero, que ha superat Mariona Surós amb un toc subtil dins l'àrea. Un minut després, Romero servia una falta a la frontal i Berta Tarrida anotava el 2-0.

El tècnic cerdanyolenc, Carles Marín, demanava un temps mort per intentar que les seves jugadores reaccionessin, però al minut set el Voltregà tornava a veure porteria gràcies a Adriana Gutiérrez, que culminava una gran triangulació amb Tarrida i Romero. Amb el 3-0, el Voltregà s'ha relaxat i el Cerdanyola ho ha aprofitat per intentar anotar un gol per tornar a ficar-se dins del partit, però ha topat amb una Teresa Bernadas molt segura, a més d'un pal de Gemma Solé. A quinze segons per al descans, però, les vallesanes han obtingut premi i han retallat distàncies mitjançant Joana Xicota.

El Voltregà pateix per mantenir l'avantatge

El primer minut de la segona part ja anticipava l'intercanvi de cops que es viuria. Xicota tornava a marcar després que Noëlie Paredes li pengés una bola des de segona línia, i a continuació Tarrida anotava el 4-2 després d'una bona passada de Gutiérrez. El Cerdanyola, però, no estava disposat a llançar la tovalla tan ràpid i ha seguit posant setge a la porteria de Bernadas. Solé tornava a estavellar una bola al pal des de l'esquerra a mitja distància, però a continuació, des d'encara més lluny, engaltava un tret potent que significava el 4-3.

La mateixa Solé veia una blava per travar Gutiérrez que hauria pogut complicar l'existència del Cerdanyola, però la jugadora argentina del Voltregà ha enviat la falta directa al pal. De fet, l'equip vallesà no només no ha patit en la inferioritat numèrica, sinó que a més ha disposat de dues ocasions clares per aconseguir l'empat. A cinc minuts per al final, Carles Marín ha demanat un temps mort per ordenar una pressió a tota la pista per fer acular el Voltregà al seu camp. Això ha servit a les cerdanyolenques per acostar-se amb més perill a la porteria osonenca, però les de Jefa Rovira també han trobat més espais per contraatacar i sentenciar, com en un un contra un de Maria Anglada que Surós ha salvat amb el casc. A 42 segons per a la conclusió, Maca Ramos ha penjat una bola dins l'àrea i Laia Pera l'ha desviat per forçar la pròrroga, que fins i tot s'hauria pogut evitar si Bernadas no hagués aturat un llançament de Solé a boca de canó.

Finalment, després d'una pròrroga sense gols en què el Cerdanyola ha aconseguit resistir amb nou faltes, els penals somreien a les vallesanes: Júlia Canal ha anotat el primer penal i Gemma Solé ha transformat el decisiu, a més d'una immensa Mariona Surós, que ha aturat quatre penes màximes. Ara el Cerdanyola espera rival per a la final d'aquest diumenge (15 h, Esport 3). Sortirà de la semifinal que disputaran a continuació el CP Vila-sana i el Telecable Gijón.