El Reus informa que està pagant els sous als jugadors per evitar haver d'abandonar la competició

La directiva del Reus ha informat abans del partit contra el Còrdova que està pagant els sous pendents dels últims mesos als jugadors. La plantilla del Reus Deportiu havia anunciat aquest divendres la seva decisió de rescindir els seus contractes amb el club català, després de no haver cobrat els últims tres mesos de competició. La rescissió s'havia de fer efectiva dilluns, ja que el conveni col·lectiu dels futbolistes permet trencar el contracte després de tres mesos sense cobrar. Sense les fitxes professionals necessàries, el Reus hauria d'abandonar la competició, però, segons el comunicat d'avui, el pagament s'ha fet efectiu per garantir la presència del club a la competició.

El propietari del club, Joan Oliver, ha estat treballant per trobar una solució a última hora. Oliver, que va ser director de Televisió de Catalunya (2002-2004) i director general del Barça durant part del mandat de Joan Laporta, va arribar al Reus el 2013 i va aconseguir el primer ascens de l'entitat a Segona. Joan Oliver porta mesos buscant inversors i compradors, i estaria intentant tancar una acord amb una empresa xinesa per garantir el futur del club, tant aquesta temporada com els pròxims anys. El nou comprador hauria d'assumir el deute, tant amb els jugadors com el global del club. Oliver té negocis a la Xina, on és accionista d'un club modest, però de moment no ha informat de com ha aconseguit pagar els deutes.