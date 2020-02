Rey Manaj, de suplent a Segona al Camp Nou en pocs dies

Com tants albanesos, els Manaj van abandonar el seu país buscant una oportunitat a Itàlia. Els anys 90 Albània era un dels estats més pobres del planeta, després d’anys tancat al món, i milers d’albanesos van travessar el mar fins a Itàlia, on va formar-se com a futbolista Rey Manaj. El camí d’aquest davanter ha estat complicat, tot i tenir tot només 22 anys. Un camí que va començar somiant amb jugar a San Siro i ha acabat al Camp Nou. Un periple que l’ha portat de ser suplent fa poques setmanes a Segona Divisió, a l’Albacete, a ser suplent de Messi al Camp Nou.

Manaj no té gaires rècords dels seus primers anys de vida a Lushnjë, la localitat al centre d’Albània on va néixer el 1997, tot i que ha seguit sempre vinculat a la terra dels seus pares. Tant, que defensa la samarreta de la selecció absoluta. Manaj podria convertir-se en el primer jugador nascut a Albània en jugar amb el Barça, tot i que hi ha el cas del català Ivan Balliu. El defensa de Caldes de Malavella, que va arribar a debutar al Barça, va rebre anys després una trucada de la Federació albanesa en què li preguntaven si tenia familiars albanesos, ja que Balliu és un cognom típic a aquest país. Balliu no té constància de tenir familiars albanesos, però va acabar amb un passaport albanès i jugant amb aquesta selecció, sense parlar un borrall d’albanès.

651x366 Rey Manaj, amb la selecció albanesa / Tirana Rey Manaj, amb la selecció albanesa / Tirana

Manaj, en canvi, sí que parla albanès. I italià, per descomptat. Es va criar a Piacenza, on va entrar al futbol base de l’equip local. Aficionat de l’Inter des de menut, el 2016 va fer realitat el somni de fitxar per aquest club, que l’havia seguit mentre jugava a les categories inferiors del Cremonese o el Sampdoria. Davanter físic i temperamental, va arribar a jugar partits a la Serie amb l’Inter la temporada 2015-16, però acabaria cedit a diferents clubs, com el Pisa, el Pescara i finalment, el Granada, on va marcar un gol. L’Inter finalment va decidir que el vendria i el davanter va acabar a l’Albacete, on ha protagonitzat alguna baralla amb el cos tècnic dirigit pel català Lluís Miquel Ramis Montfort.

Manaj va acabar perdent la titularitat en alguns partits, quan era un dels fitxatges estrella d’un Albacete que l’havia fitxat amb un contracte fins al 2024. Però l’Albacete, propietat de l’empresari veneçolà d’origen libanès Edmundo Kabchi, el va vendre al Barça, on ara juga amb l’uruguaià Ronaldo Araujo, representat pel germà de Kabchi. La idea del Barça era fitxar un davanter ja amb prou experiència per ajudar el filial a fer el salt de categoria, de Segona B a Segona A. Però en el seu primer partit, al camp del Prat, ja va ser expulsat, tot i que també va marcar el primer gol vestit de blaugrana, de penal. Coses del futbol, només unes setmanes després Manaj ja serà al Camp Nou, en un gir de guió sorprenent.