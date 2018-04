Rossi-Márquez, una història de tres anys d’enemistat

L’incident entre Marc Márquez i Valentino Rossi a Termas de Río Hondo ha fet reviure una enemistat que va començar fa tres anys, el 2015, precisament en el mateix escenari argentí. El 19 d’abril d’aquell any el de Cervera va tocar Rossi per darrere, l’italià es va creuar, tots dos es van tornar a tocar i, finalment, Márquez va acabar rodolant per terra quan liderava la cursa. “Valentino ha sigut el meu heroi, el meu referent, i en cada cursa s’aprenen coses d’ell. Ha sigut un cos a cos en què no he tingut sort, tot i que la veritat és que no m’esperava aquest canvi de direcció tan brusc”, va dir Márquez, llavors. Però des d’aquell incident, res no va ser igual.

En tres anys, la muntanya russa en què s’ha convertit la relació entre els dos pilots de la màxima categoria del Mundial de motociclisme ha tingut punts àlgids, com la puntada de peu que Rossi va donar a Márquez al GP de Malàisia 2015 després d’acusar el català d’ajudar Jorge Lorenzo en la lluita pel títol mundial (aquell any, de fet, va acabar a València com el rosari de l’aurora, amb Lorenzo celebrant el títol i Rossi carregant, de nou, contra el cerverí), i altres moments més calmats, en què semblava que les coses començaven a estabilitzar-se. El punt d’inflexió va arribar a Montmeló, l’any 2016, després de l’accident que va acabar amb la vida de Lluís Salom. Márquez i Rossi es van donar la mà al parc tancat del traçat català, exemplificant un pas endavant per signar la pau. Des de llavors, les aigües semblava que baixaven tranquil·les, fins diumenge passat a l’Argentina, quan una acció al límit de Márquez va acabar amb la treva que tenien el català i el d’Urbino. El de Cervera va intentar avançar l’italià, que va sortir de la traçada, va trepitjar la gespa i va caure. Márquez va ser sancionat amb 30 segons, els suficients per fer-lo caure a la cua de la classificació i no sumar cap punt, però això no va ser suficient per a Rossi. “És perillós, em fa por ser a la pista amb ell”, va etzibar l’italià davant dels micròfons. “En general em fa por perquè no em sento controlat per direcció de cursa, ja que ell fa el que li dona la gana amb tothom. Espero que li diguin alguna cosa perquè, des del meu punt de pista, direcció de cursa hi té una gran responsabilitat. Si elevem el nivell així, aquest esport serà molt perillós”, va continuar dient. L’italià, que demanava una sanció més exemplar per a Márquez, va criticar el pilotatge de l’actual campió del món: “Márquez mai té cap respecte pel seu adversari i, si donem una ullada a la cursa, veurem que ha sigut perillós amb diversos pilots”.

Márquez, que va admetre que havia “comès una errada”, va assegurar de totes les maneres possibles que havia sigut un acte “totalment involuntari”. “El que és segur és que no he fet res de manera voluntària, en cap cas he volgut fer caure ningú ni he anat a buscar ningú”, va sentenciar el català.

Rossi no accepta les disculpes

Quan va acabar la cursa, just després de parlar amb direcció de cursa, Marc Márquez es va dirigir al box de Valentino Rossi acompanyat d’Alberto Puig, cap de l’equip HRC, i del seu mànager, Emili Alzamora, per demanar-li disculpes. Però al box del pilot de Yamaha es va trobar Uccio Salucci, la mà dreta de Rossi, que el convidava a marxar. “Ara aquí no vinguis després del que has fet. Ves a cagar!”, li va cridar. Rossi va defensar la seva posició: “No vull que em torni a mirar a la cara”, va dir l’italià, que va afegir: “M’ha vingut a demanar perdó amb Puig davant de les televisions, però no és sincer perquè després ho torna a fer. Si demana perdó i rectifica, d’acord, però després de tantes vegades no accepto les disculpes, que vingui a demanar-me perdó em fa riure”. “Ell [Rossi] no ha acceptat les meves disculpes i jo ho accepto”, va dir el de Cervera. Els dos pilots es tornaran a trobar, precisament el 19 d’abril, el dia que fa tres anys va començar tot, al Circuit de Les Amèriques, en la roda de premsa prèvia a la cursa de diumenge.