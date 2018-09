Rubi: "El VAR encerta, però juga amb l'estat d'ànim dels jugadors"

L'entrenador de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha assumit, després de la derrota del seu equip davant l'Alabès, que el conjunt local ha sabut "aprofitar les seves bases".

Rubi també ha opinat sobre el VAR, que en aquest partit ha sigut clau en dues jugades. "El VAR ha encertat en les dues jugades, però juga dràsticament amb els estats d'ànim dels equips. Estic molt d'acord en com està funcionant el VAR. Crec que gol està ben anul·lat, però és cert que les decisions influeixen l'estat d'ànim dels dos equips. Nosaltres hem intentat controlar el dels nostres jugadors, i per això hem estat parlant durant aquest minut i mig, però no puc controlar el del rival. Està clar que a l'Alabès li ha donat molta moral", ha remarcat.

Sobre el partit, Rubi ha apuntat que l'equip ha sigut "una mica lent a l'hora d'elaborar joc,". "Hem donat massa tocs, però és cert que s'ha vist que volíem tenir la possessió. Les oportunitats de gol han sigut gairebé totes les nostres. Sense ser un partit dels que a mi m'agraden al 100%, ho teníem bastant controlat en tot moment, tret d'aquests dos minuts dolents", ha afirmat.