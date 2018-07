Rubi inicia l’aventura de la seva vida

L’Espanyol torna a la feina després d’uns mesos en què dins del club s’ha treballat fort per canviar el rumb. Si els últims estius va tornar la il·lusió d’aspirar a jugar competicions europees gràcies a la inversió del grup Rastar, l’última temporada el canvi de política econòmica -tant la del govern xinès relacionada amb les inversions dels seus empresaris a l’estranger com la del club- ha alterat la realitat d’un club que ha venut jugadors importants, com Gerard Moreno o Pau López, però ha aconseguit trobar un tècnic que permeti engrescar l’afició després del final trist de Quique Sánchez Flores: Joan Francesc Ferrer, Rubi, fitxat de l’Osca.

Per al tècnic maresmenc és una forma de tancar un cercle i d’iniciar una aventura. Rubi va jugar al filial de l’Espanyol a mitjans dels anys 90 i després va tornar-hi per entrenar l’Espanyol B durant tres anys. Després de marxar i passar per molts clubs -del Sabadell al Girona, del Barça a l’Osca-, Rubi torna a un Espanyol que sempre ha considerat casa seva per treballar amb un primer equip que reprèn l’activitat després de les vacances d’estiu amb les habituals revisions mèdiques. Serà el primer dia de feina amb els jugadors de Rubi, que fa pocs dies va volar fins a la Xina per reunir-se per primer cop amb Chen Yansheng. Al matí, els jugadors es dividiran en dos grups. Mentre un grup faci les proves mèdiques a la Clínica Corachán l’altre treballarà a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Sant Adrià. A la tarda, tots els jugadors s’exercitaran de forma conjunta a la ciutat esportiva, on encara segueixen les obres per adaptar als nous temps una instal·lació sempre en moviment. El dia 11, dimecres, serà el moment de desplaçar-se fins a Olot (Garrotxa), on l’Espanyol farà la primera part de la pretemporada i jugarà un amistós contra l’equip local. Aquest estiu també es visitaran els Estats Units, Anglaterra i Alemanya. Molts futbolistes ja coneixen Rubi, que anteriorment havia sigut entrenador del futbol base blanc-i-blau, però per a d’altres serà la primera presa de contacte. Qui no hi serà encara és el central costa-riqueny Óscar Duarte, que no s’incorporarà a la pretemporada de l’equip fins a la gira pels Estats Units. El club ha donat permís al futbolista perquè se sumi al grup més tard per la seva participació al Mundial de Rússia amb Costa Rica. Rubi aprofitarà la pretemporada per posar a prova dos jugadors del filial, Lluís López i Edu Fredes, que començaran la pretemporada amb el primer equip.

Pendents de Rufete

Just quan els futbolistes inicien la temporada, als despatxos se segueix treballant per fitxar un nou director esportiu. El gran candidat és l’exjugador Francisco Joaquín Pérez, Rufete, que va ser director general esportiu del València fins al 2015. Actualment Rufete és el tècnic de l’Eivissa, club de Tercera que va quedar-se sense ascens a Segona B als penals, en la primera temporada d’ençà que va ser comprat per Amadeo Salvo, amb qui Rufete havia treballat al València. Ara Rufete negocia un contracte per tres anys amb l’Espanyol que es podria fer oficial aquesta setmana.

A part de Rufete, l’Espanyol també negocia el fitxatge d’un davanter. La principal opció era Borja Iglesias, el davanter propietat del Celta que ha jugat cedit al Saragossa aquesta temporada, però aquest cap de setmana les negociacions s’han complicat, ja que el Celta demana cobrar 10 milions d’euros en quatre terminis -quatre temporades-, unes condicions que no agraden gaire a l’Espanyol, que, d’altra banda, sap que el futbolista vol marxar al club català, ja que al Celta difícilment podrà ser titular aquesta temporada. Dins de club doncs, es respira optimista i el fitxatge podria arribar aquests propers dies.