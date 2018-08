El Sabadell es presenta plantant cara al Girona (0-1)

El Sabadell, tot i perdre per la mínima (0-1) a causa d’un gol de Portu des dels 11 metres, ha deixat una bona imatge en el partit de presentació que l’ha enfrontat al Girona, en el primer amistós dels blanc-i-vermells a Catalunya després de les seves estades a Anglaterra i l’Índia. Eusebio Sacristán, que ha deixat de banda el 4-3-3 de les darreres proves per recuperar el 3-5-2 que ha caracteritzat els darrers anys de Montilivi, ha fet un reguitzell de canvis pensant en el compromís contra el Tottenham, fixat per dissabte. De fet, només hi havia un home més de la primera plantilla que del Peralada en una alineació que ha tingut la novetat de Giorgi, debutant aquest estiu. Segurament també hi ha ajudat l’absència dels mundialistes Mojica i Stuani, de Ramalho i de Rubén Alcaraz, que negocia la seva arribada al Valladolid.

Sota un ritme previsible i monòton han transcorregut els primers 45 minuts, marcats novament per l’espurna de Pedro Porro, que demana que se’l tingui en compte a còpia de treball. Atrevit, ha provat un llançament des de fora de l’àrea que ha sortit fora per poc, servint també una assistència a Soni que Roberto ha pogut aturar. Els homes de Toni Seligrat, que precisament debutaran a la Lliga contra el Peralada, han estat sòlids al darrere, aguantant el control del Girona i sortint al contraatac sempre que han tingut oportunitat. Un cop de cap d’Arturo i un xut de Querol que Gorka ha blocat han estat les opcions més perilloses del conjunt arlequinat, que s’ha vist protegit per 2.094 persones a la Nova Creu Alta.

L’estratègia ha estat a punt de desequilibrar el marcador a la segona meitat, un tret característic que Eusebio vol conservar. Giorgi i Montes, amb el cap, han fet lluir Roberto en només un minut de diferència, abans que l’equip es reorganitzés amb múltiples substitucions, inclosa l'aparició de Moha, també del Peralada. Roberto ha continuat manant, fent-se gran davant Portu en una d’aquelles situacions que el murcià sol acabar en gol, cosa que no ha pogut fer fins que el col·legiat ha decretat penal per unes mans d’Óscar Rubio que s’ha encarregat d’enviar al fons de la xarxa (minut 71). Malgrat el seu esforç, el Sabadell no ha pogut igualar el partit, gaudint d’una bona ocasió que David Acedo ha enviat fora durant el tram final.