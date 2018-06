Josep Maria Bartomeu visita Sandro Rosell a Soto del Real

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha visitat aquest matí Sandro Rosell a la presó de Soto del Real. És la primera vegada que Bartomeu visita Rosell, que porta més d'un any en presó preventiva mentre és investigat en un cas de corrupció al futbol.

Bartomeu ha explicat que ha quedat "impressionat" però que marxa "tranquil" perquè ha trobat "un home fort i serè". El president blaugrana considera "injust" que estigui "sense cap mena de base sòlida" en presó preventiva des de fa més d'un any. Un comentari que fa "després d'haver-ho consultat, les darreres setmanes, amb catedràtics i advocats experts en la matèria" que li han assegurat que "no hi cap evidència de delicte, ni cap acció que es pugui considerar punible". Per aquest motiu, Bartomeu reclama la seva llibertat i demana per a ell "justícia i sentit comú per resoldre la situació que viu Sandro Rosell des de fa més d'un any".

Sandro Rosell va declarar fa poques setmanes davant la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela i va tornar a posar l’accent en el fet que “en cap cas” fugirà a l’estranger si és posat en llibertat condicional en espera de judici per la seva implicació en el cas Rimet, on s’investiga Rosell pel blanqueig de 15 milions d’euros de la venda de drets audiovisuals de partits de la selecció brasilera de futbol. Rosell ha vist com, des que va ser empresonat a Soto del Real, li han denegat la llibertat en 11 ocasions.