La Santboiana s'encalla a Alcobendas (46-22)

La Santboiana no ha pogut superar l'Alcobendas a domicili (46-22) en el partit corresponent a l'onzena jornada de la Lliga Heineken de rugbi. En el duel per la tercera posició, el degà ha anat sempre a remolc d'un rival que ha deixat el partit vist per sentència amb quatre marques a la primera meitat.

Als del Baix Llobregat no els ha servit de res avançar-se amb un cop de càstig transformat per Nil Baró. L'efectivitat del rival en els atacs, sobretot al tram final dels primers 40 minuts, ha estat letal, especialment amb una pressió asfixiant que ha dificultat la sortida en atac dels visitants. L'Alcobendas, que al descans ja s'imposava per 27 a 8, ha acabat anotant set marques.

Les anotacions d'Héctor García, Ami Chichua i Javi de Orbaneja, més els xuts a pals de Nil Baró han estat insuficients per tornar de Madrid amb algun punt. De totes maneres, la Santboiana conserva la cinquena posició a la classificació.

Sisè triomf del Barça

El sisè és el Barça, que el dissabte va derrotar el Complutense Cisneros a la Teixonera per 45-30. Els blaugranes confirmen una setmana més que estan en una bona dinàmica i completant una bona temporada, amb més triomfs (6) que derrotes (5).

El partit va ser notablement més igualat del qua indica el marcador final. De fet, el Cisneros va fer als primers 40 minuts tots els seus punts, trenta. Al descans el resultat era de 23-30 per als visitants. A la represa, van arribar únicament els punts blaugranes, 22.

L'efectivitat de Bautista Guemes en els xuts a pals va ser determinant en un enfrontament marcat per les expulsions temporals, tres per al Barça i dues per al Cisneros. Guemes va fer 20 punts, enter cops i transformacions. Les marques locals van ser obra de Guillermo Molina, Guillermo Domínguez, Francisco Soriano (2) i Christian Serra.

La Lliga Heineken disputa la setmana vinent la darrera jornada abans de l'aturada nadalenca. El Barça rebrà la visita del líder, el VRAC Quesos Entrepinares. La Santboiana jugarà a Santander contra el quart classificat, el Senor Independiente.