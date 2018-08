El Sevilla vol accelerar les sortides de Portu i Juanpe del Girona

Montilivi pateix veient com es compromet seriosament el present de dues de les peces més importants de la columna vertebral del Girona, Portu i Juanpe, temptats per un Sevilla que cada cop insisteix amb més força. A aquestes altures no és cap secret que Pablo Machín, el tècnic que va fer pujar els blanc-i-vermells a Primera i va fitxar pel conjunt andalús el maig passat, estaria encantat de reforçar la seva plantilla amb dos homes que li van assegurar un rendiment majúscul en la seva millor època a l’entitat catalana. De fet, la setmana passada l’agent de Portu va reconèixer obertament que hi havia hagut converses i que tot depenia del que oferís el mercat en uns últims dies que es presenten frenètics. Les negociacions ja s’han accelerat i al costat del nom del murcià, amb un valor aproximat de 20 milions d’euros, apareix el de Juanpe, per qui el Girona ha refusat les ofertes presentades i ha exigit l’import d’una clàusula que s’eleva als 12 milions.

Conscient que la finestra de fitxatges es tanca d’aquí sis dies, Quique Cárcel no està disposat a oferir cap tipus de concessió, malgrat que des de la capital andalusa s’especula que l’operació de Portu podria tancar-se per un preu que oscil·la entre els 12 i els 14 milions. A hores d’ara, tampoc es pot descartar que el Sevilla presenti una oferta conjunta per tots dos, però que el Girona rebutjarà si no s’acosta als 30 milions. Joaquín Caparrós, l’home fort als despatxos del Sánchez Pizjuán i que no ha estalviat en despeses aquest estiu, vol tenir content Machín i encara té un as a la màniga, que demana abonar l’import íntegre de les clàusules de rescissió o una quantitat que s'hi acosti molt. Una decisió que econòmicament parlant es pot permetre però que, com en qualsevol negociació, mirarà d’evitar fins que no tingui més remei.

Estrena de la nova grada al gol sud

Amb la incògnita també de si el club mantindrà Stuani, són moments d’intensa activitat als despatxos de Montilivi, que hauran d’activar el pla B si veuen trencat l’objectiu inicial: retenir el bloc de la plantilla que va enlluernar durant el seu debut a l’elit. El principal problema serà trobar els futbolistes adequats –mitjans portuguesos insisteixen en Doumbia, que lluita per obtenir la carta de llibertat de l’Sporting de Portugal– que permetin fer front a les baixes sense que el col·lectiu se’n ressenti. Tot això, a només un dia de veure’s les cares amb el Reial Madrid, on es registrarà la millor entrada des del retorn a la LFP el 2008 a causa de l’estrena de la grada supletòria del gol sud, que augmenta l’aforament fins als 14.500 espectadors i que ja ha rebut el vistiplau a la seva obertura coincidint amb la posada a la venda de 500 noves entrades en el que podria ser l’últim partit de Juanpe i Portu a Montilivi vestint la samarreta del Girona.