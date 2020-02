Símptomes de millora que permeten l’escalada del Girona

Només fa tres setmanes que el Girona sortia de Tenerife agreujant una depressió que tenia molt mala espina. Els homes de Pep Lluís Martí, que ha salvat el seu primer moment delicat a la banqueta, encadenaven quatre derrotes en cinc jornades, amb un pobre bagatge de 3 punts dels 15 en joc que els deixaven a 11 de l’ascens directe. La pressió, elevadíssima des de l’estiu perquè cap altre club de la categoria té tants recursos econòmics com els gironins, era inaguantable. Per art de màgia, però, la calma ha tornat a Montilivi gràcies al pas endavant protagonitzat pel vestidor i les punxades dels rivals directes, que han retallat les diferències fins als cinc punts actuals –poden ser sis si el Saragossa guanya el partit pendent de disputar– respecte a la segona posició, fet que ha deixat l’equip en un cinquè lloc, que és el seu sostre a la Lliga i no l'ocupava des de principis de desembre.

La millora es basa, principalment i intensitat al marge, en les dues porteries a zero consecutives. Ni el Fuenlabrada ni l’Osca, un dels conjunts més potents i que ni tan sols va generar pessigolles, van batre Asier Riesgo, cridat d’urgència en la jornada 22 per suplir Juan Carlos, autor de diverses errades en la pitjor dinàmica del curs. Martí reclamava, en els seus missatges a la sala de premsa, que aquest era un dels reptes a complir. Dit i fet. Perquè la qualitat ofensiva de què disposa el balear és tan gran que si no encaixa cap gol, un o altre acabarà foradant la porteria rival i sumant punts per a la causa.

Crida l’atenció que el Girona hagi guanyat un partit sense que el seu màxim golejador, Cristhian Stuani, elevés el seu compte de dianes. De fet, la victòria al llindar de l’infart de dissabte és la primera que els blanc-i-vermells aconsegueixen aquesta temporada –i n’han celebrat 12– sense un gol de l’uruguaià, protagonista en totes. Si recorrem a l’hemeroteca, l'últim partit en què això havia sigut possible va ser el 28 d’abril del 2019, en l'últim triomf a Primera contra el Sevilla (1-0).