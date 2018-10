Solari: "La idea és anar a Melilla amb dos collons"

"La idea és anar a Melilla amb dos collons. El meu objectiu és guanyar allà". Així ha respost Santiago Solari, tècnic interí del Madrid, quan li han preguntat quina serà seva proposta i si s'aproximaria o no a la idea de Lopetegui. "Tinc una gran il·lusió i satisfacció. Treballar al Madrid és una gran oportunitat, en qualsevol lloc. He jugat, he estat en altres rols. El Madrid ens inclou en la seva grandesa, és una meravella treballar per a aquest club", ha afegit l'argentí, que s'ha mostrat amb "moltes ganes d'arrencar i revertir la situació".

"És un grup de campions, de guerrers, que han guanyat moltes coses per aquest club. La situació no és la més fàcil, però els he vist amb ganes de revertir-la", ha exposat Solari, que ha deixat clar que anirà "dia a dia, a poc a poc", analitzant com evoluciona la situació d'interinitat. "Tots estem de pas, a la vida i en aquesta professió amb més raó, va tot més ràpid. L'important és el dia a dia, la il·lusió que li posem a cada dia. Però també és així pel futbolista, el que fan en cada entrenament, partit i jugada", ha afegit. El nou tècnic blanc ha apostat per l'aspecte psicològic per capgirar la situació: "En els moments complicats és quan es veu el caràcter".

Solari no ha volgut revelar si ha parlat amb Lopetegui –"És un tema privat", ha dit– i ha evitat comparacions amb Zidane: "A Zidane deixem-lo en pau, és una de les figures més grans que hem tingut al Madrid. Val més deixar-lo tranquil en la seva grandesa i no buscar comparacions, és incomparable". L'argentí, que a mitja roda de premsa ha passat de desenvolupar les explicacions a respondre amb frases força curtes, també ha evitat comentar el comunicat d'acomiadament del club cap al seu predecessor: "No em toca a mi valorar si hi ha hagut una enorme desproporció entre la qualitat de la plantilla i els resultats obtinguts".

L'argentí s'estrena aquest dimecres en el partit de Copa contra el Melilla (19.30 h, BeIN LaLiga). Solari no podrà comptar amb els lesionats Varane (lesió muscular a l'adductor llarg de la cama dreta), Mariano (lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta), Marcelo ni Vallejo. El nou tècnic blanc ha completat la sessió d'entrenament prèvia amb cinc jugadors del Castilla a qui fa pocs dies dirigia: Sergio López, Javi Sánchez, De la Fuente, Álex Martín i Fran García. Tots ells podrien debutar aquest dimecres amb el conjunt blanc.