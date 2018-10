Sorteig de Copa on el Sant Andreu espera un rival de primer nivell

El Reus Deportiu ha caigut eliminat a la Copa del Rei en perdre al camp de l'Almeria per 3-1. L'equip reusenc, fent rotacions, ha vist com Sergio Pérez, de cap, feia el primer gol local abans del descans. A la segona part Sergio Aguza ha decidit el matx. Linares ha fet el gol reusenc quan quedava poc temps per aixecar el duel. Rioja, en la darrera jugada del partit, ha fet el 3-1 definitiu.

El Reus doncs, no serà al sorteig d'aquest divendres dels setzens de final de la Copa del Rei (12h / Gol Televisión), sorteig amb quatre equips catalans: Barça, Espanyol, Girona i el Sant Andreu. De fet, l'equip andreuenc és el darrer supervivent de Tercera Divisió a la Copa. Segons les normes del sorteig, al Sant Andreu i els supervivents de Segona A els tocarà jugar contra un equip de Primera que juga a Europa. És a dir, Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, València, Sevilla, Betis o Vila-real.

Els equips de Segona B són l'Ebro, el Villanovense, el Racing de Santander, el Melilla i la Cultural Lleonesa. Els equips de Primera entren tots al sorteig, on també segueixen 6clubs de Segona A: Còrdova, Lugo, Cadis, Sporting de Gijón, Almeria i Mallorca. Les dates d'aquesta ronda són el 31 d'octubre (també 30 i 1 de novembre) i 5 de desembre (el dimarts 4 i el dijous 6).