Steve Archibald s’uneix al Girona mitjançant “Energia Blanc-i-Vermella”

El Girona ha presentat l’acord amb “Energia Blanc-i-Vermella”, una empresa que ofereix llum 100% solar i gas a preu de cost, i que presideix l’exjugador del Barça i l’Espanyol, Steve Archibald. A partir d’aquest 27 d’octubre, els aficionats de Montilivi es podran beneficiar de la col·laboració, com ha reconegut Delfí Geli, el president gironí. “Venim d’un passat semblant, havíem coincidit als terrenys de joc i avui ens retrobem. Celebro que la seva empresa comenci a treballar amb nosaltres”. El màxim responsable del Girona ha comparat aquest projecte amb el caràcter del públic blanc-i-vermell. “La nostra afició és una de les més enèrgiques de la Primera Divisió, és un orgull que s’hagin inspirat en el nostre tarannà per crear aquest propòsit. No només volem unir als nostres aficionats sinó que els volem il·luminar dia a dia”. El Girona és el primer client d'Energia Blanc-i-Vermella, i estrenarà la seva llum dissabte contra el Rayo Vallecano.

El lligam d’Archibald amb el Girona no és l’únic que l’escocès manté amb equips de la Lliga. Els gironins s’uneixen a una llista que completen l’Espanyol, el Sevilla, el València, el Màlaga, i l’Atlètic. “Estic feliç d’estar aquí, fa dos anys que treballem de valent i vivim un creixement similar al del Girona. Som humils i ambiciosos, com ells. Unir-nos-hi, és un plaer”, ha dit Archibald, que ha assegurat que per cada client nou –que s’estalviarà un 20% en la factura-, plantaran un arbre. “Pensem en el medi ambient i en els nostres fills, cal dir que l’energia és 100% renovable”, ha finalitzat.