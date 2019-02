Duel generacional en una Superbowl cridada a ser recordada

Cada any la Superbowl recorda al món que els nord-americans continuen sent els millors quan es tracta de crear productes rodons. Cada 12 mesos, milions de persones que no miren durant tot l’any futbol americà segueixen la gran final de la NFL. Enguany, els amants d’aquest esport, també milions, hi trobaran molts atractius, com el duel generacional en una final destinada a ser recordada ja sigui per la consagració de la vella guàrdia de Boston o pel naixement d'un projecte guanyador a Los Angeles.

En l'aspecte esportiu, la final del Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (00.30, Movistar +) arriba amb els New England Patriots de Boston com a favorits respecte als Los Angeles Rams. Serà un duel generacional de 'quarterbacks' entre el veterà líder dels Patriots, Tom Brady (41 anys), i Jared Goff, de 24 anys. Goff, fill d'un jugador de beisbol, ha brillat amb uns Rams sempre divertits de veure. I ara es veu cara a cara amb el millor 'quarterback' dels últims 25 anys. O de tots els temps.

Brady, escollit en la posició 199 del 'draft' de l’any 2000 pels Patriots quan era un desconegut i l’equip de Boston no havia guanyat mai cap títol, ha liderat els Patriots fins a la Superbowl en vuit ocasions, i l'ha guanyat cinc vegades. Ara busca el sisè triomf, cosa que significaria igualar els Pittsburgh Steelers com a franquícia amb més títols. El primer títol dels Patriots va ser precisament l’any 2002 contra els Rams.

651x366 Murals contra el racisme abans de la Superbowl / EFE Murals contra el racisme abans de la Superbowl / EFE

Molt han canviat les coses des d'aleshores. De fet, aquell any els Rams tenien la seu a Saint-Louis (Missouri) i ara juguen a Los Angeles (Califòrnia). L'equip, fundat el 1936 a Cleveland, va tenir la seu a Los Angeles del 1946 al 1996, quan els propietaris es van endur la franquícia a Saint Louis, per tornar a la ciutat californiana el 2016. Propietat de Stan Kroenke, l’home que també controla l’Arsenal a la Premier League anglesa, serà la quarta final dels Rams, amb un únic triomf el 2000. La clau de l’èxit dels Rams ha sigut el seu jove entrenador Sean McVay, de 33 anys, que ha revolucionat la manera d’atacar dels seus jugadors. L'equip de Califòrnia ha destacat per un atac divertit, atrevit, amb més apostes radicals que qualsevol altre rival. Una de les jugades dels Rams és l'anomenada 'one jet-motion', en què el 'quarterback', en un moviment ràpid, deixa la pilota en mans d'un corredor que passa per davant seu. Aquest moviment –i altres variacions–, utilitzat cada cop més, va néixer en els entrenaments d'un equip d'institut de Colorado l'any 2003, i de mica en mica s'ha fet pas fins a arribar a dalt de tot, en què McVay, sempre llest per millorar cada jugada, l'ha fet seu.

Al davant tindrà el veterà Bill Belichick, de 66 anys, que intentarà imposar la seva llei en una final apassionant en què milions de persones també seguiran l’actuació al descans de Maroon 5. El grup ha rebut crítiques per no haver rebutjat actuar a l'esdeveniment, tal com han fet altres artistes en solidaritat amb Colin Kaepernick, el jugador dels San Francisco 49ers que va criticar el racisme agenollant-se quan sonava l’himne nord-americà i es va quedar sense equip. Els membres del grup de Califòrnia han cancel·lat la roda de premsa prèvia, però dies abans havien dit que potser buscarien la manera, durant l'actuació, de dir-hi la seva respecte al racisme. De fet, uns quants artistes urbans han pintat la cara de Kaepernick als murs d'Atlanta, una ciutat on Brady pot tornar a fer història. Un Brady, per cert, tan estimat com odiat, perquè no ha amagat gaire que dona suport a Donald Trump. Les dues Amèriques es reuneixen al voltant de la Superbowl per desitjar que Brady guanyi o perdi. I mig món també ho farà, disfrutant del duel generacional a les banquetes. O d'un espectacle al descans que mai deixa indiferent ningú.