Tebas: "El govern espanyol ha posat ordre, fins i tot entre els mateixos catalans, que no sabien on eren"

El president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, ha tornat a reiterar el seu posicionament sobre la situació del Barça en el marc del procés independentista. En un esmorzar informatiu amb Europa Press, el màxim dirigent del futbol espanyol ha assegurat que ell defensa amb vehemència l'expulsió dels blaugranes de la competició en cas d'independència perquè cal lluitar contra la postveritat. "Per què deia que el Barça no jugaria a la Lliga? Perquè s'ha de corregir la postveritat", ha argumentat Tebas, que ha explicat davant dels assistents que la patronal no patiria tant com es deia una marxa del Barça. "El problema català ho és per a tots. A la Lliga ho hauríem patit, però menys del que es deia".

"Les meves intervencions van ser criticades a Catalunya perquè deia que el Barça no jugaria la Lliga. Tant mentir a Catalunya es converteix en veritat. Havíem de corregir-ho per no col·laborar amb la postveritat. El govern espanyol ha fet el que havia de fer, ha posat ordre fins i tot entre els mateixos catalans, que no sabien on eren", ha explicat un Tebas que assegura que "per sort" sembla ser que "el problema de la independència ja és història".

Tebas, sobre la situación de Cataluña: "¿Por qué decía que el Barça no jugaría La Liga? Porque hay que corregir la posverdad" pic.twitter.com/PVd636Akw2 — Europa Press (@europapress) 14 de novembre de 2017

Tebas ha aprofitat la trobada per carregar contra la manera de concebre el Barça de Joan Laporta. "La situació que viu el Barça a Catalunya és difícil de gestionar i més quan es ve de l'era Laporta, a qui només li faltava posar-se l'estelada a la llotja", ha dit. "El Barça estava amb el dret a decidir, que era un error, i no pas amb la independència. Aquestes setmanes hem vist la senyera, al Camp Nou, i no l'estelada", ha afegit.