Atlètic Barceloneta-CN Terrassa, gran final de la Copa del Rei de waterpolo

L'Atletic Barceloneta serà el gran favorit per guanyar la Copa del Rei de waterpolo aquest diumenge (12h) a Tenerife contra el CN Terrassa. L'equip mariner ha derrotat amb comoditat en les semifinals de la Copa del Rei al CN Sant Andreu (14-5) i ha aconseguit classificar-se per a la seva tretzena consecutiva final de la competició. L'equip entrenat per Jesús Martín buscarà davant el CN Terrassa el seu sisè títol consecutiu -ha guanyat deu darreres edicions de la competició-, a la final que es disputarà a la piscina Acidalio Lorenzo, de Tenerife. Després d'un primer quart igualat (2-2), el Barceloneta ha trencat el partit abans del descans (6-2), sentenciat fins a arribar a la final del tercer quart amb sis gols de renda (10-4).

Abans, el CN Terrassa ha vençut al CE Mediterrani (10-7) en la primera semifinal de la Copa del Rei de waterpolo. El conjunt vallesà ha demostrat per què és el segon classificat de la Lliga espanyola trencant el partit ràpidament amb gols de Fran Sánchez, Óscar Aguilar i Ricard Alarcón (4-2). Després del descans, el conjunt de Terrassa s'ha escapat i els gols de Sergi Mora i Ricard Alarcón han sentenciat (9-2).