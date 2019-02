Les jugadores del Terrassa B, insultades pels veterans del club: "Aneu a fregar, sou unes merdes"

El Terrassa ha condemnat els greus incidents que van passar aquest cap de setmana durant el partit del segon equip femení de l'entitat vallesana. El partit corresponent a la jornada 15 del grup 2 de la Segona Divisió femenina contra el Viladecavalls, a l'estadi olímpic, no va poder acabar per culpa d'un atac sexista per part dels jugadors de l'equip de veterans del Terrassa, que estaven escalfant-se per jugar un partit després.

OFICIAL ❗ El @TerrassaFC desaprova i condemna els lamentables incidents que van tenir lloc aquest dissabte a l’Olímpic de #Terrassa i prendrà les mesures que consideri oportunes durant les pròximes hores https://t.co/14R5gJlUOZ pic.twitter.com/Xwaf4gxv1L — Terrassa FC (@TerrassaFC) 3 de febrer de 2019

"En el moment de la suspensió del partit, l'equip visitant havia marcat un gol (1-4), i, arran d'aquella jugada després de la celebració del gol, les jugadores dels dos equips han denunciat ofenses per part de l'equip local que estava a punt de jugar el següent partit (Veterans Terrassa), que estaven escalfant-se per jugar el partit de després", diu l'acta del partit, en què s'afegeix: "S'han dirigit a elles amb actitud de superioritat amb els següents termes: «Sortiu ja del camp que hem de jugar nosaltres. Aquest partit hauria d'estar suspès. No hauria d'estar-se jugant. Aneu a la cuina, aneu a fregar, sou unes merdes, sou unes guarres »".

Els greus insults van provocar la reacció de les jugadores i els membres del cos tècnic, tant del Terrassa B com del Viladecavalls, que van recriminar l'actitud dels veterans i això va provocar una picabaralla. El club ara obrirà una investigació del cas, tot i que en el seu comunicat no feia referència a si els autors dels insults eren els veterans, tal com sí que deia l'acta del partit. Les jugadores dels dos equips van unir-se i van ocupar el centre del camp per protestar pels fets un cop el matx va ser suspès.