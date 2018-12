Tito Ortiz amenaça amb denunciar el Reus Deportiu si no cobra les mensualitats pendents

Quan semblava que la situació del Reus Deportiu s'estava normalitzant, apareixen nous problemes per al club roig-i-negre. I és que només onze futbolistes del primer equip han cobrat les nòmines pendents. Un procés que s'havia d'allargar durant "hores", segons informava l'entitat dissabte a través d'un comunicat, està durant dies i ha fet que Tito Ortiz, un dels que té mensualitats pendents, mediti seriosament denunciar el club.

La plantilla se sent enganyada i està començant a pensar que l'inversor que havia de salvar l'entitat injectant els cinc milions d'euros pendents en realitat no existeix. I és que tan sols han cobrat la nòmina pendent els onze jugadors que havien presentat la denúncia a l'AFE i que, per tant, estaven a punt de ser agents lliures –i poder fitxar per qui volguessin–. Els que no havien presentat la denúncia encara no han cobrat les tres mensualitats pendents: són set jugadors del primer equip més els membres del cos tècnic.

Amb la denúncia el Reus estaria obligat a abonar les mensualitats pendents a Ortiz i la resta de sou fins a l'estiu. Si no ho fa, no podrà incorporar cap jugador en el mercat d'hivern i s'arrisca a un descens administratiu per impagament.