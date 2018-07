Ante Tomic renovarà dues temporades amb el Barça Lassa

El jugador croat Ante Tomic renovarà amb el Barça Lassa per a les pròximes dues temporades, després d’unes setmanes de negociacions entre les dues parts. Tomic ha acabat pactant la seva renovació després de veure que el veterà tècnic serbi Svetislav Pesic seguirà a la banqueta del club català. Tomic va arribar el 2012 al Barça provinent del Reial Madrid, on va jugar dues temporades, i en sis anys ha guanyat una Lliga i dues Copes. Ara, la direcció esportiva blaugrana treballarà per aconseguir una altra nova renovació, en aquest cas la de Pau Ribas.

En canvi, altres jugadors han marxat, i fa una setmanes es va anunciar la rescissió o la no renovació de contracte de Petteri Koponen, Sasha Vezenkov i Moussa Diagné. Koponen va arribar al club la temporada 2016-2017 i acabava contracte aquesta temporada. S'acomiada amb una Copa del Rei i una Lliga Catalana. Vezenkov va arribar un curs abans, la temporada 2015-2016, i ha aconseguit dues Lligues Catalanes, una Supercopa ACB i una Copa del Rei. Per la seva banda, Diagné també va arribar la 2015-2016 procedent del Fuenlabrada, tot i que la 2016-2017 va tornar al seu anterior club cedit fins al gener i, enguany, ha jugat cedit al MoraBanc Andorra.