Torna l'OK Lliga després d'una jornada europea agredolça

La jornada europea del passat cap de setmana ha deixat un regust agredolç a l'hoquei català. Mentre que el Barça i el Reus certificaven matemàticament la seva classificació pels quarts de final de la Lliga Europea amb dues victòries de prestigi: 2-0 al Benfica i 5-0 a l'Oliveirense, respectivament; la creu de la quarta jornada era pel Vic, que va caure estrepitosament a casa davant La Vendéenne francès (0-5). La Copa CERS tampoc era absent de la doble cara de la moneda i Lleida i Voltregà passaven a la següent ronda, però l'Igualada, el Noia i el Vendrell quedaven eliminats de la competició.

En la jornada intersetmanal d'aquest dimarts (a les 21h tots els partits), els equips intentaran aprofitar les bones sensacions dels compromisos europeus, o bé passar pàgina després de les decepcions. Una jornada que encetarà la segona volta del campionat domèstic, on el Liceo lidera la classificació a tan sols un punt del Barça, el Reus és el tercer en discòrdia i el Noia sembla que s'ha establert en la preuada quarta posició.

Precisament, el conjunt de Sant Sadurní visita la pista del líder, invicte a casa fins que la darrera jornada va caure sorprenentment davant del Voltregà (2-3). El Noia, que està fent un bon paper aquesta temporada contra els grans de l'OK Lliga, intentarà tornar amb els tres punts de Galícia per a evitar que els seus perseguidors se li acostin a la classificació.

El Reus Deportiu rep a un Voltregà tant irregular com imprevisible. Els osonencs, capaços de guanyar al líder a domicili i de perdre a casa contra el cuer, volen estabilitzar-se en aquesta segona volta per a començar a optar a les places europees. El Barça, per la seva banda, s'enfronta a l'últim classificat, l'Asturhockey, en el que, a priori, ha de ser un duel fàcil perquè els blaugranes puguin assaltar el liderat.

En la resta de partits de la jornada, el Lleida, encara amb la ressaca de la remuntada a l'Igualada en la tornada dels vuitens de la Copa CERS, viatja fins a Alcoi per a seguir amb les bones sensacions de la primera volta. L'Igualada i el Girona, tots dos classificats per a la Copa del Rei buscaran mantenir les posicions europees; l'Arenys de Munt, en ratxa després de les dues últimes victòries rep a un Vendrell a la baixa; i el partit entre el Lloret i el Vic, tots dos necessitats de punts, serà un duel a vida o mort per a escapar del fantasma del descens.