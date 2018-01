L'Spar Citylift Girona brilla a Europa i derrota la Virtus Eirene (85-61)

Nit Rodona a Fontajau. L’Spart Citylift Girona ha superat les italianes del Virtus Eirene Ragusa per 85-61, aconseguint un bon resultat de cara al partit de tornada dels vuitens de final de l’Eurolliga de bàsquet femení. Les italianes encara no havien perdut ni un partit aquesta temporada a Europa, però no han pogut plantar cara al bon partit de les jugadores entrenades per Éric Surís.

Si les visitants han dominat el primer quart (11-15) controlant el joc sota la cistella, al segon ha arribat la reacció gironina (29-19). El tercer quart ha estat un festival català, amb una gran defensa que ha deixat la Virtus amb tot just sis punts (23-6). Mendy amb 16 punts, Buch amb 14 i Traoré, amb 14, han liderat un Uni Girona on Romeo, amb 8 assistències, ha dirigit el joc.