Bartomeu: "El Barça no ha contractat mai cap servei per desprestigiar ningú, és fals"

Aquest any 2020, el Barça el va començar vivint un terratrèmol que no ha acabat. O diferents terratrèmols. Del canvi d'entrenador al mercat de fitxatges, de la derrotat a la Supercopa a caure a la Copa. I finalment, l'escàndol per haver contractat una empresa que gestionava xarxes socials amb missatges ofensius contra jugadors, exjugadors o candidats a la presidència com Víctor Font o Joan Laporta.

Bartomeu, que havia de parlat per valorar el premi Vázquez Montalbán, ha explicat: "Vull reivindicar el model de club que tenim al Barça. Un club propietat dels socis marcat pels principis de llibertat d'expressió. Però és un club portat pel rigor", aprofitant l'acte per parlar de l'actualitat. "Vull deixar clar que el Barça no ha contractat mai cap servei per desprestigiar ningú. Cap exjugador, jugador, directiu, president, polític o expresident. És fals. Ens defensarem com calgui. Com sigui. És fals. Sí que és cert que a finals del 2017 es va contractar un servei per controlar les xarxes, com fan tantes empreses. Davant la confirmació que un d'aquests comptes ha fet comentaris inadequats, he donat les instruccions per rescindir el contracte amb aquesta empresa. A la pregunta de si hem encarregat el servei, direm que sí i ho seguirem fent perquè és la nostra responsabilitat. A la pregunta de si em encarregat desprestigiar, la resposta és no. I perseguirem qui ens acusi. I ho farem on calgui. Com hem fet recentment amb èxit. Com qui ens va acusar de corrupció en el cas Paulinho o el cas d'espionatge, en els quals l'acusació contra el club ha quedat arxivada".

Atac al Manchester City

A part, el president ha aprofitat per celebrar la sanció al Manchester City, sense citar el club anglès. "Agraïm que la UEFA, aquests últims anys, hagi estat tan segura del seguiment que ha fet. Nosaltres tenim regularment investigacions. Donem el suport a la UEFA per tot el que fa pel futbol". El Barça, doncs, de moment ha decidit que trencarà el seu contracte amb l'empresa responsable d'aquests missatges, I3 Ventures, en demostrar-se la relació entre els missatges difamatoris i aquesta empresa. Relació que inicialment el club va posar en dubte.

Valdano, emocionat

L'escenari no era el millor per donar el Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán, tal com estava previst, en la categoria de periodisme esportiu a Jorge Valdano. L’exjugador i exentrenador de futbol ha treballat els últims anys com a articulista i comentarista per a diversos mitjans de comunicació. L'argentí, amb passat al Madrid, però admirador de Cruyff, ha escoltat la glossa de Sergi Pàmies, que ha aprofitat per expressar: "En dies com aquests, recordo aquell dia en què el Bayern de Guardiola perdia i el Pep va pensar: «Què faria en Cruyff?» Doncs en dies com aquests, al periodisme, cal pensar què faria en Manolo".

Valdano ha volgut recordar: "Montalbán ens va recordar com el futbol podia obrir-se a la cultura. Sempre he dit que el llegia. Quan vaig arribar el 1975 a Espanya, el vaig descobrir. I va ser quan jugar a futbol va passar a ser una cosa diferent. Ell posava un pont entre la cultura, la política i l'esport. Molts escriptors li van perdre la por a aquesta passió popular, el futbol. Els va invitar a reflexionar sobre aquest esport".

L'argentí ha explicat: "La meva història va començar als meus peus. Sempre vagi somiar en el futbol. La meva relació amb la pilota la defineixo com un primer amor. I amb la pilota van arribar els reptes. El primer, fer 100 tocs amb la pilota. Un cop vaig fer-ho, sent el primer nen del poble, em va arribar la confiança, ja no m'ha abandonat. Al meu poble, llegia la revista El Gráfico, una autèntica bíblia futbolística. I la ràdio. I des de llavors, sempre dic que el futbol sense la paraula queda en molt poca cosa. Per aquesta raó un cop m'he retirat, he viscut de la paraula. I he fet de la lectura un plaer que ocupa el lloc que abans tenia jugar".

Aquest premi, que es lliura des de l’any 2004 en memòria i homenatge a Manuel Vázquez Montalbán, distingeix les trajectòries periodístiques en dues categories: periodisme cultural i polític i periodisme esportiu. Aquesta segona categoria l’atorguen el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el FC Barcelona, i té una dotació econòmica de 6.000 euros i una escultura commemorativa.