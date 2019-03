Un tercer quart horrible sentència la Penya a València (93-80)

Un tercer quart horrible ha condemnat la Penya a la Fonteta de Sant Lluís (93-80). El València Basket s'ha imposat en un duel clau de la part alta de la classificació, recuperant de pas el 'basket average', ja que l'equip badaloní va imposar-se per 83 a 74 l'Olímpic.

La Penya però, ha començat bé el partit, liderada com no per un Nico Laptrovittola endollat, tant anotant com repartint assistències. L'equip de Carles Duran, que tornava a València, guanyava per 15-19 a la fi del primer quart, eixamplant les diferències en un segon quart on ha arribat a manar per 11 punts, gràcies a la feina de Todorovic i els triples de Ventura o Connor Morgan. El València però, ha anat recuperant-se mica en mica i ja ha canviat el guió del partit en els darrers minuts del segon quart, quan el nord-americà Matt Thomas ha començat a bombardejar la Penya des de la línia de tres.

El tercer quart ha estat un via crucis, amb un parcial de 32-8 per als valencians, liderats per Thomas, Més agressius en la defensa, els locals han tret de la pista a una Penya que ha intentat reaccionar al darrer quart d'un partit molt dur, amb faltes i friccions, en que el fons d'armari local ha estat clau. La Penya, conscient que havia perdut el partit, ha lluitat per salvar el el 'basket average' gràcies als punts sota la cistella de Todorovic, molt sol en el rebot avui. de fet, la Penya s'ha arribatr a situar a 9 punts a manca de menys de dos minuts, però Abalde i Vives han mantingut sempre el València per davant. En part per les males decisions en atac dels catalans en el darrer minut. Amb aquest resultat, la Penya cau fins la sisena posició, superada tant pel València com per l'Unicaja.