València serà la seu del ‘play-off’ final de la lliga de bàsquet

Pocs dies després de saber que l’Eurolliga, la principal competició continental de bàsquet masculí, era cancel·lada sense campió, els clubs de la lliga espanyola van decidir intentar finalitzar la Lliga Endesa amb una fase final a la ciutat de València. Si el format d’aquest play-off final ja es coneixia des de feia dies, calia escollir la seu. I València es va imposar en la reunió feta de forma telemàtica pels clubs de la Lliga ACB. Els 18 clubs van optar per aquesta ciutat en considerar que disposa de més facilitats de transports, entrenaments i hotels. El pavelló de la Fonteta, doncs, serà l’escenari de la final, segurament el 30 de juny. En espera de tenir el calendari definitiu, la idea de la Lliga Endesa és poder celebrar aquesta fase final entre el 17 de juny i el dia 30, per no haver de jugar partits al juliol, quan alguns jugadors acabaran el seu contracte, vigent fins al 30 de juny.

La decisió d’escollir València va arribar poques hores després de veure com alguns jugadors de la lliga, com Shengelia del Baskonia, es manifestaven a les xarxes socials en contra del retorn de la competició. Però la Lliga Endesa vol salvar bona part de la temporada amb aquest play-off final, que permetrà també rebre gran part dels drets televisius pressupostats pels clubs. A la reunió, van ser els directius de la lliga els que van proposar directament la proposta de València. Malgrat que hi havia diferents candidatures (Almeria, Andorra, Gran Canària, Madrid, Menorca, Navarra, Tenerife i Saragossa), la Lliga Endesa va prioritzar la proposta valenciana, ja que les instal·lacions eren les millors perquè a part de tenir un pavelló com la Fonteta, podien oferir una segona pista, la de l’Alqueria, i diferents pistes d’entrenament, tres de les quals just al costat de la Fonteta. A l’Alqueria, a part d’una pista coberta, hi ha 13 pistes d’entrenament més, totes juntes, fet que permet defensar els protocols de seguretat contra el covid-19 millor que no pas en altres ciutats, on les pistes estan separades. Andorra, de fet, era l’altra favorita perquè el Principat gairebé no té casos de covid-19, però les seves instal·lacions no s’han considerat suficients per poder garantir els entrenaments dels 12 equips classificats per a aquesta fase final.

Dos grups de sis equips

També ha tingut el seu pes el paper de l’empresari Juan Roig, el màxim accionista del València Basket, que s’ha ofert per pagar de la seva butxaca els tests contra el covid-19, que caldrà fer a tots els jugadors i personal desplaçat per celebrar aquesta fase final que, naturalment, es farà sense espectadors a la graderia. A València, els 12 equips estaran repartits en tres hotels diferents. La idea de la Lliga és que arribin a la ciutat una setmana abans dels primers partits d’aquest play-off final amb dos grups de sis equips. Els dos primers classificats passaran a jugar unes semifinals. Els 12 equips classificats són el Barça, l’Iberostar Tenerife, el RETAbet Bilbao, el Baskonia, l’Unicaja i el Joventut de Badalona al Grup A, i el Reial Madrid, el Casademont Saragossa, el MoraBanc Andorra, el València, el San Pablo Burgos i l’Herbalife Gran Canària al Grup B. Cada equip jugarà un sol cop contra els rivals del seu grup. En total, doncs, 33 partits, sumant les dues semifinals i la gran final. La temporada ja ha finalitzat per als clubs que van quedar per sota de la dotzena posició, com el Baxi Manresa. La Lliga Endesa va decretar fa dies que la temporada acabaria sense cap descens a Segona Divisió.

Els clubs ja porten setmanes fent els entrenaments per preparar-se, però molts equips han vist com jugadors estrangers prefereixen trencar els contractes per no jugar, en part per por al covid-19. Al Joventut li ha passat amb els nord-americans Tony Wroten i Luke Harangody. En el cas del Barça, ha passat el mateix amb Malcolm Delaney (Barcelona).