Valentino Rossi, i ara què?

Aquesta setmana Yamaha s’ha posat les piles i ha fet tots els anuncis que podia fer si parlem de pilots: la renovació de Maverick Viñales, el fitxatge de Fabio Quartararo, el retorn de Jorge Lorenzo (ara com a pilot provador) i el pas al costat que farà la temporada 2021 Valentino Rossi. L’italià, que el 16 de febrer farà 41 anys, ha demanat temps per decidir el seu futur, una decisió molt raonable després de més de mitja vida al Mundial de MotoGP. Però l’únic segur ara per ara en el futur de Rossi és que no seguirà sent pilot oficial de Yamaha, tant si decideix retirar-se com si, per contra, aposta per seguir viatjant per tots els circuits del món per pujar cada quinze dies a la moto.

Yamaha, que com ja va fer fa dos anys s’ha apressat a deixar tancats els noms dels seus dos pilots fins d’aquí tres anys, s’ha quedat amb dos dels joves que volen marcar el relleu generacional. Viñales (25) i sobretot Quartararo (20) eren dos dels pilots més buscats pels equips, sobretot per Suzuki i Ducati. L’equip italià, de fet, ara té feina per endavant si vol rejovenir la seva parella de pilots (aquest any Dovizioso fa els 34 i Petrucci, els 30).

Per a Rossi la situació d’haver de decidir què fer amb el seu futur no és nova. Però sí que ho és saber que no comptarà amb una estructura de fàbrica al darrere si aposta per seguir. Ell, que ha demanat temps per trobar respostes que tan sols la pista li pot donar, vol provar-se, veure a quin nivell està. Sap que el final de la seva carrera com a pilot de MotoGP cada cop s’acosta més, que els anys no perdonen. Però si hi ha algú capaç de reinventar-se per seguir lluitant amb els jovenets que pugen és ell. Ens ho ha demostrat en múltiples ocasions. De fet, la decisió que va prendre l’any passat al final de curs de canviar el seu cap de mecànics, Silvano Galbusera, per David Muñoz, buscava intentar reaccionar per ser un punt més competitiu. Aquest canvi que va fer l’any passat, unit a d’altres, és el que vol veure si realment funciona a la pista, si dona millors resultats. Es tracta d’uns resultats, d’unes sensacions, que si són positius li farien allargar la seva carrera a l’elit fins passats els 42 anys.

El 2021 sembla que el seu germà per part de mare, Luca Marini, ara a Moto2, podria fer el salt a la categoria reina del Mundial. I poder compartir pista amb el seu germà (i qui sap si també equip, ja que fins i tot hi podria haver una opció perquè els dos vestissin els colors del Petronas, l’equip satèl·lit de Yamaha) seria un gran al·licient per a Rossi. ¿Veurem tres parelles de germans (a aquesta s’hi haurien de sumar els Espargaró i els Márquez) competint a l’elit del motociclisme la temporada 2021?