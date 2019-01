Valverde: "Hem insistit en el joc vertical que els afavoreix"

260x366 Ernesto Valverde, decepcionat al camp del Llevant / EFE Ernesto Valverde, decepcionat al camp del Llevant / EFE

Ernesto Valverde va passar-se tot el partit contra el Llevant gesticulant, a mesura que veia com els seus jugadors no aconseguien donar la volta al marcador. El tècnic del Barça va patir la segona derrota al camp d’un Llevant, que es va convertir, de pas, en el segon equip capaç de derrotar en dues ocasions al Barça entrenat per Valverde. Fins ara, només ho ha havia fet el Madrid. “Quan reps un gol en contra ràpid, tot costa més. Hem insistit massa en el joc vertical que els afavoreix, ha estat un error. No s’ha controlat el joc. Ens robaven la pilota i amb l’eufòria dels gols marcats, ells volaven. Però s’han desaprofitat ocasions ja que si es supera la seva pressió, trobes espais. Ha costat molt entrar en el partit, no hem estat fins i no ha estat fins el final que l’equip s’ha endollat” va admetre, de forma crítica, el tècnic, després de la primera derrota de l’any. Valverde va explicar que no era la primera vegada que feia jugar un migcampista, en aquest cas Busquets, en una posició molt endarrerida. “No és la primera vegada que un migcampista endarrereix la posició per ajudar en la sortida del joc, ja es va fer contra el Getafe i va anar bastant bé. Però en aquest cas, no ha estat així”.

Coutinho haurà de reaccionar

Un dels noms del partit, en aquest negatiu, va ser el brasiler Coutinho, després de la publicació d’informacions que deien que el seu agent havia demanat explicacions per la suplència del futbolista en molts partits. “Quan no jugava Dembélé, tothom preguntava per Dembélé. Ara juga Dembélé i no juga Coutinho...i passa el mateix, tothom pregunta per Coutinho. Els jugadors han de treballar per canviar la seva situació. Si un jugador no juga, li toca canviar les coses. Ara, tant Dembélé com Coutinho tenen minuts i en tindran.Coutinho ens donarà moltes coses positives” va argumentar l’entrenador nascut a Extremadura.

Valverde també va admetre que el format de la Copa del Rei, amb partit d’anada i tornada, condiciona les seves decisions. “Volem passar aquesta eliminatòria i guanyar la Copa del Rei, lluitarem per donar la volta al marcador. El fet de tenir dos partits condiciona les decisions, és normal, tot i que també volia veure en acció alguns jugadors en determinades situacions” va explicar el tècnic.