Anar a remolc mai ha sigut un bon negoci

En el futbol, com en la vida, anar a remolc és una actitud perillosa. Un esport de risc al qual el Barça s’ha aficionat les últimes jornades de Lliga, ja que ha anat darrere en el marcador en els últims cinc partits del campionat. Els tres últims, amb final traumàtic: dos empats (els dos al Camp Nou) i una derrota, a Butarque, contra el Leganés.

Una setmana que hauria pogut ser de nou punts i significar un primer pas per començar a apuntar al lideratge ha acabat sent una setmana tràgica en què el Barça només ha sumat dos punts. L’expulsió contra el Girona i catalogar la desfeta de Leganés d’accident són excuses que, després de sumar un altre empat ahir al Camp Nou, cauen pel seu propi pes.

En una setmana exigent -tot i jugar contra rivals, a priori, força inferiors-, en què, a diferència del curs passat, Valverde ha fet rotacions, el fons d’armari no ha donat el rendiment esperat i titulars com Piqué, Umtiti o Dembélé han firmat unes actuacions ben pobres, cometent errades que allunyen del que hauria de ser un equip campió. Del que hauria de ser el Barça. Per a més inri, s’ha lesionat Sergi Roberto. El que dèiem, una setmana tràgica just abans d’anar a visitar un rival poderós com el Tottenham.

Un bon resultat contra el conjunt anglès representaria una alenada d’aire fresc per a un equip cada cop més conscient de la seva fragilitat defensiva. Busquets reclama “més solidesa”, Messi afirma que “cal estar més forts en defensa” i Valverde segueix donant voltes a com reequilibrar un equip que, sense rotacions, aplega Messi, Suárez, Coutinho i Dembélé en l’onze titular. El francès, desencertat els últims partits, podria ser el candidat a caure en favor d’un quart migcampista. El temps corre, el Tottenham ja espera i anar a remolc mai és un bon negoci, ni a la Lliga, ni a la Champions, ni a la vida.