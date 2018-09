Vitòria confronta la defensa d’Abelardo i la possessió de Rubi

Mendizorrotza posarà a prova aquesta tarda (16.15 h, BeIN LaLiga) dues propostes futbolísticament oposades, la de l’Alabès d’Abelardo i la de l’Espanyol de Rubi. El primer construeix a partir de la fortalesa defensiva, mentre que el segon no negocia la voluntat de dominar la possessió de pilota. Dos estils que marquen la manera de veure i viure el futbol en dos tècnics nascuts el mateix any (1970) i als quals, de fet, només separen 73 dies. Al llarg de les seves trajectòries a les banquetes, tots dos reprodueixen força fidelment el jugador que van ser: Abelardo, un defensa solvent i intens, d’aquells que difícilment deixa escapar la seva marca. Rubi, un mitjapunta amb bona visió de joc.

Dues mirades contraposades que van quedar marcades en les respectives presentacions amb els seus actuals equips. “No prometo que jugarem bé, però l’Alabès serà intens, encara que després cal ficar la pilota entre els tres pals”, va reconèixer el preparador asturià. El discurs del maresmenc, en canvi, va tenir l’atreviment com a bandera: “La meva proposta es resumeix amb una paraula: valentia”. Malgrat defensar estils tan diferents, el cert és que tots dos han seguit trajectòries similars, i això corrobora que és possible arribar al mateix lloc a través de dos camins diferents: tant Abelardo com Rubi han perdut la meitat dels partits a Primera (26 el maresmenc per 42 l’asturià), i també han guanyat la meitat dels partits que han dirigit a Segona (63 per 24).

Coautors del descens de l’Sporting

Ells dos, a més, van ser coautors d’un descens de categoria, el de l’Sporting a Segona el 2017. Abelardo venia de fer ascendir el conjunt de Gijón el curs 2015-16, però no va poder aixecar un pobre balanç de 12 punts en 18 jornades. L’actual entrenador de l’Alabès va firmar un gran inici, amb partits en què fins i tot va destacar per un estil més atractiu, amb més joc de toc i accions de qualitat, sense renunciar al contraatac. Però l’equip asturià va patir una davallada que el va condemnar: 5 punts en 15 jornades.

Per intentar corregir la delicada situació, l’Sporting va pensar en Rubi, un tècnic que semblava que s’adaptava millor a les qualitats dels seus jugadors. Abelardo mateix va avalar-lo en el seu comiat: “Li desitjo tota la sort del món, crec que és un encert del club, ho farà bé. És una gran persona, amb uns conceptes futbolístics molt bons. Els seus equips sempre han fet molt bon futbol, li tinc un afecte especial i un respecte professional”.

Rubi va repetir la mateixa fórmula que va utilitzar al Valladolid i va entrevistar-se amb el seu predecessor així que va arribar per treure conclusions de l’equip. Amb Rubi aquell Sporting va millorar, però ho va fer més en el joc, que va viure una gran transformació, que no pas en els resultats: 19 punts en 20 jornades no van ser suficients per salvar la categoria.

“És la meva obligació treure’n rendiment, hi ha plantilla i talent, i qualitat humana. Hi ha temps i talent. Vull que absorbeixin com més de pressa millor el que volem transmetre’ls. Cal anar a buscar els resultats, no podem esperar”, va exposar Rubi en la seva presentació. Aleshores el tècnic català va trobar-se amb una plantilla que li va venir feta i només va poder incorporar-hi tres jugadors, Elderson, Traoré i Vesga, l’únic que va adaptar-se al seu l’estil.

L’Espanyol ha de seguir sumant

“La idea és tenir la pilota, però la nostra plantilla està preparada per fer altres coses molt ben fetes; de vegades la possessió no et dona ocasions de gol. A l’Espanyol li agrada tenir la pilota, però provarem de contrarestar-ho i fer-los mal”, va confessar Abelardo, que mai ha guanyat contra Rubi (tres derrotes i dos empats). El maresmenc voldrà seguir aquesta bona ratxa per mantenir l’Espanyol invicte després d’empatar a Balaídos i derrotar el València. Un nou triomf abans de l’aturada refermaria la seva idea.