La Vuelta a Espanya del 2020 tindrà la sortida a Holanda

La ciutat holandesa d'Utrecht donarà el tret de sortida a la Vuelta a Espanya de ciclisme l'any 2020, una prova que tindrà com a escenari de les primeres etapes la regió del Brabant Septentrional. L'anunci ha estat oficialitzat aquest matí a Utrecht per Javier Guillén, director general de la Vuelta i Jan van Zanen, alcalde de la ciutat. Utrecht serà protagonista de la presentació d'equips, la contra rellotge inaugural i l'arribada de la segona etapa, que començarà a Hertogenbosch, capital de la província del Brabant Septentrional. La tercera etapa recorrerà aquesta província amb sortida i arribada a la ciutat de Breda.

