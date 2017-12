Wael Jallouz, sis setmanes de baixa per una lesió a la tíbia

El lateral del Barça Lassa d'handbol Wael Jallouz estarà sis setmanes de baixa per una lesió a la tíbia de la cama esquerra, segons ha informat el club blaugrana. Per tant, el tunisià es perdrà la Copa d'Àfrica, que es disputarà al mes de gener. Els serveis mèdics del Barça esperen el retorn de Jallouz al febrer, mes en què es reprendrà la competició de clubs després de l'aturada per la celebració de l'Europeu de Croàcia.

Aquesta temporada Wael Jallouz ha marcat 67 gols en els 31 partits que ha jugat amb el Barça Lassa. L'equip blaugrana acumula així la tercera lesió greu de la temporada, després de les del central danès Lasse Andersson i el lateral eslovè Jure Dolenec.