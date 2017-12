Xavi: "Que siguin a la presó per les seves idees polítiques és increïble. Espanya s'ho ha de fer mirar"

L'exjugador del Barça Xavi Hernández no s'ha mossegat la llengua. El futbolista ha explicat perquè va votar a l'ambaixada de Doha, a Qatar, vestit de groc. "No va ser casualitat. Que no puguem ni votar de color groc en un país democràtic... Espanya s'ho ha de fer mirar", ha dit l'egarenc en una entrevista al 'Fricandó matiner' de RAC105. "Des de Doha volíem fer un gest de suport als polítics que són a la presó", ha afegit Xavi en la conversa amb el periodista Gerard Romero, que s'emetrà aquest dijous, dia de les eleccions.

"És increïble que això passi en un país democràtic", ha sentenciat Xavi, que ha animat els ciutadans de Catalunya "a votar" i esperar "què passa". "Són idees polítiques; que per idees polítiques siguin a la presó em sembla increïble en un país democràtic com és el nostre, o com sembla que és el nostre".

Més enllà de la situació política, Xavi ha parlat del clàssic de dissabte i el seu futur a les banquetes. L'egarenc, en aquest cas als micròfons de Catalunya Ràdio, ha assegurat que guanyar al Santiago Bernabéu seria acabar amb les opcions del Madrid a la Lliga. "Veig un Barça molt sòlid, molt equilibrat, amb moltes possibilitats de guanyar els tres punts i seria pràcticament deixar el Madrid fora de la lluita per la Lliga", ha dit el jugador de l'Al Saad, que ha admès que un triomf culer li donaria una "estocada molt gran" al conjunt de Zinedine Zidane. "Té més urgències, té més necessitat dels punts, anirà amb més tensió, mes nervis... potser amb més ganes de guanyar", ha explicat el futbolista, que considera que l'equip de Valverde serà "protagonista" a Madrid.

Xavi ha lloat Valverde i ha explicat perquè va dir fa uns mesos que el Barça s'havia adormit. "Amb Valverde l'equip s'ha revitalitzat. S'ha tornat a l'essència del Barça, aquella filosofia que ens agrada a tots. Anem pel bon camí. S'havien fitxat jugadors que no tenien perfil Barça", ha dit un Xavi que es marca un futur llunyà al Camp Nou: "L’objectiu és entrenar el Barça en un futur, però no ho veig a curt termini. Necessito cremar etapes. El Barça pràcticament és l’última etapa, l’examen final. Necessito formar-me".

"A mi em va costar, l'últim any del Tata. No em veia competitiu, però Luis Enrique i Zubi em van convèncer. Aquell any em va servir per veure que havia de marxar. L'Andrés (Iniesta) no crec que tingui encara aquesta sensació. No el veig a final de temporada canviant d'aires. El veig en un molt bon moment de forma. És un jugador clau. Té corda per seguir", ha explicat sobre el seu amic i capità del Barça, Andrés Iniesta.

També ha lloat Pep Guardiola i el Manchester City, l'equip que practica ara el millor futbol d'Europa. "És un entrenador brillant, si et compares amb ell és normal que surtis perdent", ha dit.