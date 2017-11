Federer, a les semifinals del Masters per setzena vegada

El suís Roger Federer ha salvat una bola de set al primer set i ha acabat derrotant l'alemany Alexander Zvérev per 7-6 (6), 5-7 i 6-1 en dues hores i 12 minuts, aconseguint la seva segona victòria en el Grup Boris Becker , i classificant-se de pas per a les semifinals de les Finals ATP que es disputen a l'O2 de Londres, per catorzena vegada.

Federer és tot un especialista en aquest torneig que ha guanyat sis vegades ja, des que va debutar en l'edició disputada a Xangai el 2002. Només l'any 2008 va caure a la fase de grups del torneig. Amb aquesta victòria de Federer, Marin Cilic queda eliminat. Zverev i el nord-americà Jack Sock, que ha derrotay el croat abans per 5-7, 6-2 i 7-6 (4), es disputaran la segona plaça dijous.