L'AFE, en contra de disputar partits de Lliga als Estats Units

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) ha emès un comunicat en què es mostren contraris a la disputa de partits de Lliga als Estats Unit s, tal com va anunciar la setmana passada la patronal del futbol espanyol. El sindicat de jugadors ha anunciat una reunió per a aquest dimecres en què tractaran aquest i altres temes. "L'AFE i els futbolistes no entenen les decisions unilaterals. La Lliga va fer oficial un acord assolit amb una multinacional, per als pròxims 15 anys, per jugar un partit de Lliga als Estats Units. Els jugadors van mostrar i traslladar a l'AFE la seva sorpresa i indignació pel fet que no s'hagi tingut en compte un conveni que els afecta directament a ells", assenyala el sindicat de jugadors.

En el mateix comunicat, l'AFE lamenta que la Lliga "estigui allunyant els aficionats dels jugadors, cosa que perjudica l'espectacle i l'essència del futbol". A més, insisteixen que "els futbolistes tornen a sentir-se marginats" en la presa de decisions, quan són actors fonamentals i les seves opinions són essencials per al creixement del futbol. "Per què es prenen decisions en contra seva?", pregunten des de l'AFE, que volen que la seva opinió es tingui en compte. També mostren la seva decepció pel fet que la Lliga i la RFEF aprovessin el calendari de Primera i Segona "sense el consentiment" de la seva associació. D'altra banda, es queixen que els horaris de determinats partits poden "castigar la salut" dels jugadors.