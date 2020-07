Ter Stegen demana temps per renovar amb el Barça

Deia l'exentrenador del Barça, Ernesto Valverde, que necessitava "certeses" per enfocar la seva gestió del dia a dia de l'equip. Ara Quique Setién, substitut a mitja temporada del Txingurri, accepta "les jerarquies" que hi ha a la plantilla i afegeix que hi ha futbolistes als quals "cal tenir sempre sobre la gespa". Aquestes reflexions dels dos tècnics encaixen amb la voluntat del club respecte a Marc-André ter Stegen. Amo i senyor de la porteria blaugrana des de l'estiu del 2016, l'alemany és un dels valors més sòlids que hi ha actualment al vestidor. I, en un context marcat per la crisi del coronavirus, la delicada situació econòmica de l'entitat –que obliga a perdre actius esportius per quadrar els comptes– i la proximitat d'unes eleccions a les quals Josep Maria Bartomeu no es podrà presentar, assegurar la seva continuïtat més enllà del 2022, que és quan acaba el seu contracte, s'ha convertit en una fita prioritària als despatxos del Camp Nou.

Conscient de la gran quantitat de dubtes que genera el seu projecte, començant per saber quin serà l'entrenador el curs vinent, Bartomeu s'ha proposat lligar el futur del que funciona i que no genera debats a l'entorn. Així, a part de Messi, que manté la incògnita sobre si seguir o no al club a partir del 2021, al mandatari se li ha girat feina amb Ter Stegen. Els seus homes de confiança en la planificació esportiva –Òscar Grau, Éric Abidal i Ramon Planes– porten des d'abans del confinament parlant amb l'agent del jugador, Gerd vom Bruch, a qui ja han transmès la intenció d'ampliar el contracte fins al 2025 amb una millora substancial de condicions. Serà una cursa de fons.

Fonts de la negociació consultades per l'ARA destil·len optimisme i creuen que la bona adaptació de Ter Stegen a Barcelona serà imprescindible per arribar a un acord. No obstant, puntualitzen que fer-lo realitat no serà qüestió de dies. L'alemany necessita calma per estudiar el projecte esportiu que haurà de defensar sota els pals, però sobretot per valorar l'oferta econòmica en un moment clau de la seva carrera –té 28 anys i, si tot va bé, signarà fins als 33–. Sap que Bartomeu té certa urgència per fer-se fotos il·lusionants abans d'acabar el mandat i per això es veu legitimat per demanar temps fins a trobar una entesa profitosa per als seus interessos. Encara té contracte en vigor i no té pressa per signar. Això sí, té molt clar que aquesta renovació, malgrat el marc de crisi, l'ha de col·locar entre els jugadors més ben pagats de la plantilla. Ara mateix, el sou de Ter Stegen frega els 4 milions nets per temporada, una xifra llunyana a les que reben altres porters de primer nivell com Oblak, Alisson, De Gea o Ederson i que és menys de la meitat de la que cobra Ousmane Dembélé.

Els actuals emoluments de l'internacional (suplent) alemany són a l'abast dels grans equips de la Premier League. Per això s'entén que, segons The Telegraph, el Chelsea, que ja ha fet una gran inversió en Werner i Ziyech, hagi mostrat el seu interès en ell per substituir Kepa Arrizabalaga, a qui el club londinenc vol donar sortida. El problema per als blues, i per a qualsevol potencial comprador, és la posició del Barça, que considera intransferible Ter Stegen –clàusula de 180 milions.

Carn de capità

El club blaugrana té assumit que com a mínim haurà de doblar el salari del seu porter titular. Un jugador que té tots els números de posar-se el braçalet de capità en les pròximes temporades i que està cridat a ser indiscutible tant a curt com a llarg termini. Una aposta que Zubizarreta va reclutar per 12 milions i que en sis anys ha multiplicat per sis el seu valor de mercat segons la web especialitzada Transfermarkt. Ter Stegen ha jugat 234 partits oficials amb la samarreta blaugrana i, si aferma la seva continuïtat, va camí d'acostar-se a mites de la porteria culer com el mateix Zubizarreta (410), Víctor Valdés (535) o Antoni Ramallets (384). En la represa d'una Lliga que s'ha acabat escapant, les seves aturades han sigut una constant. I de cara a la Champions, un objectiu que està a 360 minuts de distància, la seva presència és per si sola una esperança.