Els alumnes de Guardiola ja exerceixen de mestres

Després de jugar a l’Olot i al Guíxols, Domènec Torrent (Santa Coloma de Farners, 1962) entrenava el Palafrugell, on un dels jugadors li va cridar l’atenció. Era Carles Planchart. Un cop l’arbucienc va penjar les botes, va formar tàndem amb Torrent a les banquetes de clubs com el Palafrugell, el Palamós o el Girona. Fins que els va arribar l’oportunitat de fitxar pel Barça, on Pep Guardiola els va enrolar al seu cos tècnic per iniciar l’aventura com a tècnic del filial blaugrana a Tercera Divisió. Era l’any 2007 i en el primer partit, al camp del Premià, no van passar de l’empat sense gols. “Vaig aprendre molt a Tercera. I tenir el Dome al meu costat va ser clau, perquè ell coneixia cada camp, cada rival”, explicaria Guardiola. Tretze anys després, Domènec Torrent ha aterrat a Rio de Janeiro per dirigir un dels clubs més grans del món, el Flamengo, el club amb més aficionats del Brasil, l’equip de Zico, Romário i Junior. L’equip que juga a Maracanà.

Durant més d’una dècada Torrent ha guanyat títols amb el Barça, el Bayern i el Manchester City com a ajudant de Guardiola, que continua confiant cegament en Planchart com a analista dels rivals. El d’Arbúcies, juntament amb el preparador físic Lorenzo Buenaventura, és dels últims supervivents del cos tècnic de Guardiola, que hi ha fet pocs canvis al llarg de la seva carrera. Però els homes que ha triat per tenir al costat, per escoltar-los i aprendre’n, han fet carrera. “Haig d’agrair a Guardiola tot el que ha fet per mi, si he arribat aquí és gràcies a ell”, deia aquest cap de setmana Mikel Arteta després de guanyar el seu primer títol com a entrenador, la Copa anglesa amb l’Arsenal. A les semifinals havia eliminat precisament el Manchester City, on treballava fins pocs mesos abans. “Està creant una cosa especial a l’Arsenal”, va dir Guardiola. La mateixa setmana Torrent aterra al Flamengo i Arteta aixeca el torneig més antic del món.

Munic, Manchester, Nova York i ara, Rio de Janeiro

Però el primer segon entrenador de Guardiola va ser Tito Vilanova, que va fer-se càrrec de la banqueta del Barça quan l’entrenador de Santpedor va decidir deixar-ho el 2012 després de guanyar 14 títols en tot just quatre anys. Vilanova va poder guanyar la Lliga, però una malaltia se’l va endur poc després, tallant una carrera que semblava destinada a l’èxit. Sense Vilanova, va ser Torrent, que fins llavors era analista, qui va passar a ser el segon entrenador de Guardiola quan aquest va arribar al Bayern després d’un any sabàtic. “El Pep ens va demanar de treballar amb ell i no va ser fins passada mitja hora de conversa parlant de les seves idees que ens va preguntar per què no li havíem demanat de quin club es tractava. Ja en teníem prou amb tenir la confiança de formar equip amb ell”, explicava a l’ARA fa uns anys Planchart. I de Baviera a Manchester, on Torrent va ser el segon entrenador fins al 2018, quan va decidir recuperar la seva carrera com a primer entrenador. No ho feia des d’una aventura al Girona l’any 2006. Després de guanyar la lliga anglesa arribant als 100 punts, “començava a pensar que calien nous reptes i havia rebut ofertes”. “Va ser llavors quan Patrick Vieira va deixar de ser l’entrenador del New York City, club que pertany al mateix grup, i va obrir-se la porta”, explicava Torrent a l’ARA. Després de 10 anys plegats, separaven camins, tot i que Guardiola el va anar a veure en acció a Nova York amb un City al qual va fer campió de conferència, amb el rècord de punts de l’equip a la fase regular. Però als quarts de final dels play-off va caure contra el FC Toronto i Torrent va decidir donar per acabada aquella aventura i es va desvincular contractualment del grup del Manchester City. Van ser mesos en què va arribar a negociar amb el Girona, però finalment ha acceptat el repte del Flamengo, on s’emporta dos catalans més, Jordi Guerrero, que era l’ajudant de Pablo Machín al Girona, i Jordi Gris.

Un cop Torrent va marxar del City el 2018, Mikel Arteta va passar a ser el segon entrenador de Guardiola. Els dos s’havien conegut a La Masia i havien mantingut el contacte. Guardiola el va reclutar per reforçar el seu cos tècnic un cop Arteta es va retirar a l’Arsenal el 2016, primer com a analista i després, el 2018, com a segon entrenador. Però el 2019 Arteta va rebre una oferta que no podia rebutjar: entrenar el club on havia jugat cinc anys, l’Arsenal, on ja ha imposat el seu estil de joc ofensiu amb èxit.

Guardiola, doncs, s’ha quedat amb un cos tècnic format pel veterà anglès Brian Kidd, de 71 anys, per Rodo Borrell, que porta molt anys a Anglaterra, i també per Juanma Lillo, de 54 anys, un tècnic que Guardiola sempre ha definit com un dels seus mestres, i al qual ha fet venir de la Xina, on estava entrenant. Guardiola, doncs, s’ha quedat sense alumnes. Ja han volat del niu i triomfen.