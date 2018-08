Les aventures americanes dels nens catalans

“Portem set dies aquí i et juro que gairebé no hem tingut temps d’entrenar”. El president de la Federació Catalana de Beisbol, Jordi Vallès, m’atén per telèfon des de Williamsport, a l’estat de Pennsilvània, els Estats Units. És aquí amb la selecció catalana sub-12 de beisbol, que per primer cop a la història ha aconseguit classificar-se per jugar les Little League World Series, el torneig de beisbol per a nens més important d’Amèrica, i per tant, del món. Un muntatge descomunal. El Jordi Vallès em parla fascinat dels camions de l’ESPN, de les instal·lacions, del personal de servei de l’hotel, que van vestits de jugadors de beisbol, de rodatges, de fotos i més fotos, i fins i tot d’un anunci: la cadena de menjar ràpid Chick-fil-A ha vist en els nois catalans una bona oportunitat per fer campanya entre els seus clients llatins. Parla de les cares dels nois quan les marques de guants i bats de beisbol els regalen material de primera: guants de 300 dòlars, els bats que encara no han sortit al mercat i equipacions personalitzades on hi diu “EuropeAfrica”. Catalunya s’ha guanyat el dret a ser avui aquí després de guanyar un campionat estatal descafeïnat, i sobretot després de guanyar el campionat europeu i africà, tot i que d’equips africans no n’hi hagi participat cap.

No és cap secret que la selecció catalana ha apujat el nivell amb nois de famílies que han vingut de països com Veneçuela i la República Dominicana, llocs on el beisbol té una gran tirada. L’arribada d’immigrants d’aquests indrets els últims anys ha impulsat el beisbol a Catalunya. Alguns no tenen la nacionalitat espanyola, però Jordi Vallès explica que per formar part de la selecció només cal portar com a mínim tres anys federat. Les Little League World Series poden arribar a tenir tant de seguiment als Estats Units que el 2014 el partit entre Philadelphia i Las Vegas va tenir una audiència de més de 5 milions d’espectadors. Qui va fer petar els audímetres va ser Mo’ne Davis, una nena de 13 anys que feia pocs dies havia aconseguit ser la primera nena llançadora en dominar un equip rival fins al punt de deixar-lo a zero. Aquell encontre infantil va ser el partit de beisbol més vist a l’ESPN des del superclàssic Yankees-Red Sox de tres anys enrere. Mo’ne Davis té ara 17 anys, una biografia editada, una línia de vambes amb finalitats benèfiques i un guió que sobre ella prepara Disney.

El gran dia

L’ESPN ens informa en pantalla que cap equip europeu ha aconseguit passar la primera ronda els últims 33 anys. És un partit de nens però el desplegament de càmeres i comentaristes és el d’un partit de professionals. David Ross, que fa tot just dos anys guanyava l’anell de campió amb els Chicago Cubs, comenta el partit i desplega tota la condescendència americana. Surten imatges de la Boqueria i talls de pernil, parlen de la nit barcelonina i de la platja, i apareixen els camps en què juguen els nens a Barcelona: “Mira, és grava, tot grava, sembla un pàrquing de cotxes!”, diu Ross.

El rival és el Japó, un país on, malgrat Iniesta, el beisbol és encara l’esport rei. L’any passat van guanyar fins i tot els americans. Que Catalunya guanyi avui és una quimera. L’ESPN presenta els nois un per un amb un vídeo divertit, explica quin és el jugador preferit de cada un i quina música li agrada. Lucas Iriarte enganxa una pilota cap a la banda dreta del camp i arriba a la tercera base. Un error dels japonesos li permet anotar i els pares embogeixen a la grada. El llançador de Catalunya és Juan Salazar, que llança amb una precisió increïble. Té el cabell arrissat i una cara rodoneta; a l’ESPN el posen cara a cara amb el Dustin de Stranger things i es pregunten si a Espanya deu mirar la sèrie. Juan Salazar té fusta d’estrella, a Twitter ja ho diuen. Ha transcorregut la meitat del partit i el resultat és d’1 a 1, tota una proesa. El somni americà s’esfuma a la quarta entrada. A la cinquena entrada Masato Iragashi és al bat (el seu menjar preferit és l’arròs blanc). Iragashi farà entrar dues carreres més i el partit acabarà 11 a 1, perquè les normes diuen que si es guanya de més de 10 s’acaba. L’endemà tindran la repesca, però ningú els prendrà als nois catalans l’experiència d’aquests dies.