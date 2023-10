Aitana Bonmatí guanya la seva primera Pilota d'Or: "Juntes hem de lluitar per un món més igualitari"

BarcelonaEl regnat del Barça en el futbol femení és indiscutible i s'ha reafirmat amb la Pilota d'Or per a Aitana Bonmatí, la primera de la seva carrera i la tercera consecutiva per al club blaugrana després de les dues aconseguides per Alexia Putellas, que aquesta vegada no estava nominada a causa d'haver estat gairebé tota la temporada passada sense jugar per la greu lesió de genoll. "Ha estat un any excepcional en l'àmbit esportiu, però el futbol és un esport col·lectiu i tot el que he aconseguit no tindria sentit sense les meves companyes", va dir ahir la futbolista de Sant Pere de Ribes a l'escenari del Théâtre du Châtelet de París, on va fer un discurs en català, castellà i anglès.

La segona va ser Sam Kerr, jugadora australiana del Chelsea, i les blaugranes Salma Paralluelo i Fridolina Rölfo van quedar tercera i quarta, respectivament. "Vull dedicar aquest premi a tots els clubs en els quals he jugat: al CD Ribes, al CF Cubelles i, sobretot, al Barça, el meu club. Gràcies, Laporta, per haver apostat per nosaltres quan ningú ho feia, i per haver-me donat l'oportunitat de ser una futbolista professional. I gràcies, en especial, a la meva família i als meus pares. Vosaltres vau lluitar per canviar l'ordre dels cognoms a Espanya i ho vau aconseguir. Finalment, felicitats a la resta de premiades. Juntes hem de lluitar per un món més igualitari", va afegir Aitana visiblement emocionada.

Als seus 25 anys, la migcampista de Sant Pere de Ribes ja ha guanyat els principals títols grupals i individuals que es poden guanyar: dues Champions League, un Mundial, quatre Lligues, el The Best i ara la Pilota d'Or. Només li queden els reptes d'aconseguir l'Eurocopa i els Jocs Olímpics amb la selecció espanyola. La jugadora del Barça va arribar a París directe des de la concentració a Zúric de la selecció espanyola, que avui (19 h/TVE) disputarà un partit de la Lliga de les Nacions davant Suïssa a domicili. Aitana ho va fer acompanyada de Salma Paralluelo.

A més, des de Barcelona van volar la resta de futbolistes nominades de l'equip de Jonatan Giráldez –que també va viatjar–: Mapi León, setzena a la Pilota d'Or; Patri Guijarro, vuitena; i Fridolina Rölfo. L'única nominada que no va estar present a París va ser la davantera nigeriana Asisat Oshoala, vintena i concentrada amb la seva selecció. L'expedició blaugrana va estar liderada pel president Joan Laporta i el van acompanyar Maria Elena Fort, la vicepresidenta institucional; Xavi Puig, el directiu responsable del futbol femení, i Joan Soler, el directiu responsable del futbol formatiu. A més, van viatjar tres jugadors del primer equip masculí: Ilkay Gündoğan, catorzè classificat a la Pilota d'Or masculina; Marc-André ter Stegen, nominat al trofeu Yashin a millor porter, i Alejandro Balde, nominat al trofeu Kopa, que es dona al millor jugador sub-21.

Una temporada per emmarcar

Qualsevol cosa que no hagués estat que France Football li atorgués la Pilota d'Or a Aitana Bonmatí s'hauria vist com una sorpresa majúscula i una injustícia flagrant. Estem parlant de la MVP del Mundial que la selecció espanyola va guanyar a l'agost i de la Jugadora de l'Any de la UEFA després que fos el timó del Barça per aconseguir la segona Champions League de la seva història a principis de juny a Eindhoven. Quan Alexia Putellas es va lesionar de gravetat l'estiu del 2022 abans de la disputa de l'Eurocopa, totes les mirades es van dirigir cap a Aitana Bonmatí. Ella estava destinada a agafar el rol de líder que havia tingut fins aleshores la futbolista de Mollet del Vallès tant a la selecció espanyola com al Barça. I la de Sant Pere de Ribes ha complert l'expedient amb matrícula.

El president @JoanLaportaFCB agraeix i dedica el premi als socis i sòcies i a tots els culers que han fet costat al Barça Femení 🙌#BallonDor pic.twitter.com/tlMsVZIXPU — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 30 de octubre de 2023

D'altra banda, el Barça ha estat escollit el millor equip femení del món després de guanyar la Champions League i la Lliga el curs passat. "Estic més que content. Vull donar el meu agraïment a totes les persones del club que han apostat pel futbol femení des de fa temps", va dit en francès el president del Barça, Joan Laporta, durant el seu discurs. A més, va valorar la feina feta per Markel Zubizarreta, el mànager general que recentment va dimitir del seu càrrec, i per Xavi Puig, el directiu responsable del femení.

Sorpresa del Barça a Aitana

El regal del Barça a Aitana Bonmatí després que la futbolista de Sant Pere de Ribes fos guardonada ahir amb la Pilota d'Or ha arribat ben aviat. El club blaugrana va encarregar a l'artista català FERT.ONE que fes un mural al poble natal de la jugadora i, des d'aquest matí, ja es pot veure. El mural, ubicat a la paret lateral d'un edifici, és protagonitzat per Aitana, que amb la mà dreta abraça la Pilota d'Or i amb l'esquerra acarona una versió d'ella mateixa de petita. A aquesta imatge l'acompanya el lema principal "Guanya o aprèn, no perdis mai" i un altre de més petit que recorda que la jugadora és "Made in La Masia" (Feta a La Masia).