Agustí Benedito posa en marxa la seva precandidatura per presidir el Barça

L'excandidat a la presidència del Barça Agustí Benedito ha fet oficial aquest dimarts la seva precandidatura per presentar-se a les eleccions del Barça del pròxim 24 de gener. Amb l'eslògan Ara Barça, ara Benedito, l'empresari català intentarà accedir a la presidència del club blaugrana per tercera ocasió, després que ja es presentés als dos últims comicis, el 2010 (va ser el segon candidat més votat, amb 8.044 vots, un 14%) i el 2015 (va quedar tercer, amb 3.386 vots, un 7,16%). Benedito, d'altra banda, va impulsar un vot de censura contra el mandat de Josep Maria Bartomeu el setembre del 2017, però no va aconseguir les firmes necessàries per seguir endavant amb la moció.

54 dies per endavant!

Comencem... pic.twitter.com/Wa3xZm3kYy — Agustí Benedito (@agustibenedito) December 1, 2020

El precandidat ha fet oficial l'anunci de la seva candidatura compartint un vídeo a les xarxes socials en què arrenca amb força recordant episodis dels últims comicis, com quan va acusar Sandro Rosell d'haver-se reunit amb representants dels Boixos Nois, o recordant quan va qüestionar "el que hi ha al darrere del patrocini de Qatar" en les últimes eleccions. Benedito també recorda en el vídeo, acompanyat de retalls de premsa, dues pugnes judicials que va mantenir amb el Barça –i en les quals la justícia li va donar la raó–, l'última, en la disputa sobre els dies corresponents per recollir les signatures per l'esmentat vot de censura que va impulsar el 2017.