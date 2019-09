Alexia i Van der Gragt liquiden l'eliminatòria davant la Juve (2-1)

El Barça serà als vuitens de final de la Champions. L’equip blaugrana ha posat la directa a la primera meitat contra el Juventus per deixar l’eliminatòria vista per a sentència ja abans del descans, gràcies als gols d’Alexia Putellas i Steph van der Gragt. L’equip italià, animat al començament, ha anat perdent força pel pes del marcador global i la falta de temps, que les obligava a fer quatre gols en 45 minuts per completar la remuntada. Era massa obstacle per inquietar una Sandra Paños que no ha pogut fer res per evitar la diana de Starkova a les acaballes del matx. Ha sigut el premi a l'orgull del conjunt piemontès, que tot just fa tres anys que funciona amb l'escut bianconero i que s'havia pres l'eliminatòria davant del Barça com una oportunitat per aprendre a competir contra les millors. Al final, però, victòria per 2-1 (4-1 en el global) i bitllet per a la següent ronda a la butxaca. Dilluns es farà el sorteig a Nyon.

De fet, durant tot el matx a l’estadi Johan Cruyff s'ha sentit que a la Juve li faltava un punt d’energia, potser un punt d'experiència. Ha tingut intenció de ser més atrevida que a l’anada, volia recuperar i sortir al contraatac, però no ha trobat la manera de fer-ho amb prou convenciment. O fallava la seqüència de primeres passades per evitar la pressió local o faltava un desmarcatge més agressiu de les atacants italianes. Aluko es deixava veure, però sovint quedava massa desconnectada a la dreta, i Girelli no era mai ni més ràpida ni més forta que la parella de centrals blaugranes. Sense Mapi León, Pereira i Van der Gragt han sigut les escollides per a l’eix, i han ajudat a donar consistència en les accions de duel.

Segur al darrere i després dels minuts de tempteig de rigor, el Barça ha agafat les regnes del partit i s'ha acostat a la versió vista a l'anada. Que Alexia rematés de cap una centrada precisa de Marta Torrejón i fes l'1-0 ha acabat de consolidar la millora de joc blaugrana. La força de Van der Gragt en una acció de córner ha acabat d'obrir l'escletxa al marcador.

La segona meitat ha sigut un exercici de rodatge, amb canvis calculats per no castigar les cames de Van der Gragt, Hansen o Mariona. Diumenge espera la Primera Iberdrola amb partit a Sevilla. L'equip l'afrontarà amb els deures fets i les sensacions intactes: a l'estadi Johan Cruyff, l'equip segueix intractable. I, tot i que encara no manté la porteria a zero, es fa témer.