“Aquesta aplicació li encantarà al Marcelino”

“Si el Marcelino veu aquesta aplicació, us la compra segur. Li encantarà. L’hi heu d’ensenyar”. Ells no tenien cap contacte al món del futbol però sabien que havien tingut una idea genial. Revolucionària. Recorrent al coratge dels emprenedors i a una mica de patriotisme, fa tres anys van enviar un missatge per Twitter a un dels analistes del Vila-real, Darío Drudi -ara director executiu del FC Karpaty Lviv ucraïnès-, aprofitant que era jove i argentí. Ells eren tres: un català i dos argentins, que s’havien conegut a Amsterdam per casualitat. I, utilitzant aquesta excusa de país, van buscar la complicitat de Drudi, que va avenir-se a atendre’ls al Madrigal. Des d’aquell dia, la vida de Metrica Sports va canviar de dalt a baix i també la de Marcelino com a tècnic.

Metrica Sports tenia plena funcionalitat, però encara s’havien de cuidar alguns detalls de disseny i recollida de dades. Però el fet que estigués gairebé en proves no va ser un impediment perquè el departament de scouting groguet s’enamorés del programa d’anàlisi de vídeo i li volgués ensenyar al seu tècnic, Marcelino García Toral. Ell, obsessionat amb el posicionament del seu equip i amb la distància entre línies o entre determinats jugadors, exigia hores i hores de feina als analistes, desesperats per trobar els talls de vídeo adequats a les exigències del primer entrenador. S’hi estaven hores per cada 90 minuts a analitzar, buscant aquella errada concretíssima que feia emprenyar Marcelino. I, de sobte, van comprovar que, a través d'algoritmes, podien fer-ho automàticament. I personalitzat als desitjos de Marcelino, per molt específics que fossin. “En un clic tenien el vídeo que abans els costava tres hores extreure”, explica Rubén Saavedra Pascual, director executiu de l’empresa. És llicenciat en biotecnologia, doctor en neurociències i s’encarrega de la part de business i vendes.

Ni Saavedra ni els altres dos socis venen del món del futbol. Bruno Dagnino Amezaga és llicenciat en física i doctor en neurociències, i s’encarrega de tota la part tecnològica i d’estratègia, mentre que Enzo Héctor Angilletta és realitzador i dissenyador digital, i qui coordina temes de disseny, estratègia i desenvolupament de Metrica.

540x306 Captura de pantalla de Metrica Sports Captura de pantalla de Metrica Sports

Ciència amagada en un partit

“Som uns apassionats del futbol, sí, però en tenim coneixements d’aficionat”, contextualitza Saavedra. Un vespre, mentre miraven un partit, van adonar-se que compartien la pantalla de televisió amb aplicacions mòbils d’estadístiques, mapes de calor i tipus de passada. Van posar en comú la seva formació científica i van construir un software que informatitza el que habitualment fa un tècnic manualment, a ull. “Els entrenadors no tenen per què saber com es fa el que fem, ni nosaltres cal que sapiguem què volen amb els seus equips”, apunta Saavedra. Només cal que el tècnic digui quina acció de joc vol analitzar (quan es perd la pilota en una zona concreta o quan dos jugadors es distancien X metres, per exemple), i els informàtics generen un algoritme. Un patró que, a efectes pràctics, destriarà les accions en què es perdrà la pilota a la zona preestablerta, i en farà un vídeo en clicar un senzill botó a l’ordinador.

“Això és la bomba!”, va esclatar Marcelino, quan va descobrir l’eina. “¿Es pot fer això? I això altre?”, anava demanant, entusiasmat. Amb l’ajuda del seu inseparable Pablo Manzanet, analista encara del Vila-real, van aprofundir en l’ús de l’aplicació, que els obria un nou paradigma de comunicació amb l’equip. “Al futbol tenim poc temps, s’ha d’anar al gra i Metrica ens permet ensenyar el que considerem important del joc i del que entrenem cada dia”, exposa. Amb els talls de vídeo àgils i concrets que Marcelino extreia amb el programa, podia connectar més fàcilment amb els jugadors. El seu “Has d’estar més a prop del company” ara passava a tenir exemples concrets i, fins i tot, distàncies específiques. Una línia vermella que diu quan s’està fent el que es vol i quan no. “El nivell d’assimilació és més alt si hi ha visualització i dades verificades”, aclareix l’actual tècnic del València.

Metrica Sports sembla un programa gairebé fet a la mida de Marcelino, precís i exhaustiu amb els detalls. És la seva joguina preferida.