Arturo Vidal, amb febre, es perd la tornada de Copa contra la Cultural Lleonesa

Arturo Vidal havia de ser un dels protagonistes del partit de Copa contra la Cultural Lleonesa, però l'atacant xilè ha sigut baixa d'última hora per culpa d'un procés febril, segons ha informat el Barça. El seu lloc a la convocatòria l'ha ocupat Sergio Busquets.

Busquets, però, no és a l'onze sinó a la banqueta, per completar una llista condicionada per la normativa que obliga a tenir, com a mínim, set jugadors amb fitxa del primer equip sobre la gespa.

Contra la Cultural Lleonesa, el Barça juga amb Cillessen a la porteria; Semedo, Chumi, Lenglet i Miranda en defensa; Rakitc, Oriol Busquets i Aleñá a la zona de construcció; i Malcom, Munir i Denis com a atacants.

A la banqueta s'han quedat Ter Stegen, Sergio, Coutinho, Dembélé, Vermaelen, Riqui Puig i Guillem. El descartat ha sigut Collado.