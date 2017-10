El Barça ha negociat amb Grifols el patrocini del Camp Nou

Segons ha avançat 'El Club de la mitjanit' (Catalunya Ràdio i Esport3) i ha confirmat l'ARA, el Barça tenia molt avançades les negociacions amb la multinacional farmacèutica catalana Grifols pel cognom comercial del Camp Nou. De les diferent propostes que el club blaugrana té sobre la taula, aquesta era fins aquest dimecres la més avançada.

Aquest dijous al matí, Grifols ha emès un breu comunicat desmentint la informació. "En relació amb la notícia difosa sobre les negociacions entre Grifols i el FC Barcelona per associar el seu nom al del Camp Nou, la companyia no preveu cap patrocini d'aquest tipus", ha indicat la multinacional, tot i que l'ARA ha pogut confirmar que la negociació entre les dues parts ha existit i estava molt avançada.

Cal recordar que amb el patrocini de la samarreta el Barça ja va tenir una mala experiència amb Amazon, companyia amb la qual s'estava negociant, però el fet que es fessin públiques les negociacions els va fer tirar enrere. Finalment el club va apostar per Rakuten.

El Barça tenia previst ingressar 200 milions d'euros pel patrocini del camp, tot i que amb l'operació amb Grifols s'hauria estat parlant de xifres que rondarien els 400 milions d'euros per un contracte de 30 anys.

540x306 Josep Maria Bartomeu, a la llotja / GETTY Josep Maria Bartomeu, a la llotja / GETTY

El rècord mundial actual el té el MetLife, l'estadi en què juguen els New York Jets i els New York Giants (NFL), amb una xifra de 400 milions de dòlars per 25 anys de patrocini.

Els directius del Barça havien filtrat que el cognom comercial del Camp Nou no generaria rebuig i tindria els consens dels socis culers.