El Barça cridarà a files Piqué i Umtiti per parlar del cas Griezmann després del Mundial

Aprofitant la presentació d'Éric Abidal com a nou secretari tècnic del Barça, el club s'ha disculpat per no haver pogut completar el fitxatge d'Antoine Griezmann, i ha cridat a files Gerard Piqué i Samuel Umtiti per parlar-ne després del Mundial.

"Ens sap greu i lamentem que socis i aficionats se sentissin desil·lusionats per les maneres de la decisió final", ha dit el vicepresident Jordi Mestre, que ha explicat que l'Atlètic de Madrid va ser "informat de manera oficial" que el Barça estava disposat a pagar la clàusula de rescissió.

Sobre Piqué, l'empresa del qual va produir el documental, Mestre ha explicat que el president Bartomeu li va "trucar" per traslladar-li el "malestar" de la junta per la manera com s'havia resolt el cas. I ha afegit que el club ha decidit convocar-los tant a ell com a Samuel Umtiti –que va fer-ne broma a les xarxes– per després del Mundial per tractar el tema "internament".