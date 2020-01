El Barça dona per trencades les negociacions per fitxar Rodrigo

El mercat de fitxatges s’acaba divendres a la mitjanit i el Barça comença a descomptar les hores per trobar un recanvi de garanties de Luis Suárez. A la direcció esportiva tenen clar que no volen repetir un cas Boateng com va passar la temporada passada i el davanter centre del València, Rodrigo Moreno, és el nom que el Barça havia escollit per reforçar la davantera després de la baixa fins al final de la temporada de Luis Suárez. Ahir era una dia decisiu en les negociacions entre el Barça i el València, però al vespre l’entitat blaugrana va donar per trencades les converses amb el club valencià, principalment, per motius econòmics. Peter Lim, el propietari del València, té taxat Rodrigo en 60 milions d’euros, una quantitat que la tresoreria blaugrana no pot assumir aquest mercat d’hivern.

Les fórmules del Barça d’incloure futbolistes com el jove lateral senegalès Wague -que no compta per a Quique Setién i ahir es va entrenar al marge pendent de resoldre el seu futur- i de prioritzar una cessió amb opció de compra en lloc d’un traspàs no han convençut el conjunt xe, fort en les negociacions per no perdre un futbolista que, si bé és cert que no descarten treure’n rèdit econòmic amb un traspàs, també són conscients que és un dels puntals de l’equip. El Barça treballa en un pla B a correcuita, una carpeta que ja tenia damunt la taula conscient que l’opció de traspassar Rodrigo era complicada per raons econòmiques, però que no serà fàcil atès el poc temps de maniobra restant i que la posició de 9 cotitza a l’alça.

Una visita programada a Barcelona

La jornada d’ahir va ser intensa pel que fa a reunions i va començar moguda. A mig matí, Rodrigo Moreno no va participar en l’entrenament del seu equip i l’emissora COPE València va avançar que havia vingut a Barcelona per visitar-se amb el doctor i especialista Ramon Cugat. El conjunt xe va confirmar-ho poc després, explicant que era una visita programada i que Rodrigo era a Barcelona amb dos companys més d’equip per a la visita mèdica: l’exblaugrana Cillessen i Vallejo. Rodrigo va estar lesionat del genoll i es va recuperar poc abans d’enfrontar-se al Barça dissabte passat. De fet, el davanter del València ja va visitar Cugat fa un parell de setmanes a Barcelona. La visita d’ahir, però, va aixecar la llebre.

Albert Celades, l’entrenador del València -que ha deixat Rodrigo fora de la convocatòria pel duel de Copa d’avui contra la Cultural Lleonesa-, va explicar la visita a Barcelona i va admetre que el Barça i el València estaven negociant pel futbolista. “Rodrigo és un jugador molt bo i diferencial, per això el volen els grans equips, com ara el Barça. Estan negociant per ell. Això és obvi, no cal amagar-ho”, afirmava al migdia Celades, quan encara quedava tota la tarda. “Ell està bé, ahir [per dilluns] va entrenar amb normalitat i ja teníem previst que no participés en el partit de Copa. Va fer un esforç molt gran per jugar contra el Barça. Avui [per ahir] tenia programada aquesta visita a Barcelona per revisar la lesió que va tenir i per això no s’ha entrenat, però està bé”, va explicar Celades.

Els tentacles de Jorge Mendes

Un dels noms que també va planar ahir enmig de les negociacions entre el Barça i el València va ser el de l’agent de futbolistes Jorge Mendes, present en les negociacions i home de confiança del propietari del València, Peter Lim, i també pròxim a Rodrigo, que està representat pel seu pare. Una de les jugades de Mendes, segons va avançar el diari esportiu valencià Superdeporte, hauria passat per un tercer futbolista, el migcampista ofensiu de l’Sporting de Portugal Bruno Fernandes, representant per Mendes. Segons el diari valencià, l’operació hauria consistit en què el Barça comprès el futbolista portuguès per cedir-lo al València a canvi de la cessió de Rodrigo al club blaugrana i negociar, d’aquesta manera, el pagament de Fernandes a partir de l’estiu amb l’Sporting Club perquè el Barça pogués mantenir el fair-play financer i no posar en perill els pressupostos del club. Un jugada de Mendes que més que acostar Fernandes al Barça o al València va servir per pressionar el Manchester United, que acabarà pagant uns 55 milions més variables pel jugador portuguès.

651x366 Bruno Fernandes, migcampista de l'Sporting de Portugal / MIGUEL A. LOPES / EFE Bruno Fernandes, migcampista de l'Sporting de Portugal / MIGUEL A. LOPES / EFE

Mendes ja ha participat en altres operacions entre el Barça i el València, com en el cas del traspàs d’André Gomes l’estiu del 2016. En aquella operació es va arribar a incloure un clàusula que preveia la possibilitat que Gomes arribés a guanyar la Pilota d’Or. Ja coneixem el final de la història de Gomes al Barça, mentre que la de Rodrigo sembla que no hi començarà.