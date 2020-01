El Barça cedeix Carles Pérez al Roma

El Barça ha anunciat que ha arribat a un acord per cedir Carles Pérez al Roma fins al final d'aquesta temporada. El club italià, que pagarà 1 milió d'euros pel jugador fins al 30 de juny, es fa càrrec de la fitxa de l'exblaugrana.

El Roma, a més, té una opció de compra obligatòria d'11 milions d'euros quan s'acabi la cessió. A més, el Barça podria ingressar 3,5 milions d'euros extres en variables. El club blaugrana, que va renovar el jugador granollerí al setembre fins a la temporada 2021-22, s'ha reservat el dret de tempteig en el cas que el Roma vulgui vendre el jugador.

"Ha arribat el dur moment de posar punt final a més de 7 anys en el club que ha estat, és i serà casa meva. Només puc donar les gràcies a totes les persones que s'han creuat en el meu camí durant tots aquests anys al futbol base, al filial i al primer equip. Moltes gràcies per deixar-me viure moments inoblidables i per ensenyar-me a viure el futbol des del respecte, l'esforç, la humilitat, el treball en equip i l'ambició, valors que aquest club ens inculca des de petits i que portaré amb mi allà on vagi. Vull agrair a tota l'afició, de manera especial, l'increïble suport i afecte que m'han mostrat en tot moment. Gràcies de tot cor!", ha dit Carles Pérez a les seves xarxes socials per acomiadar-se del Barça.

En total, Carles Pérez, que tenia fitxa amb el filial blaugrana però va debutar amb el primer equip en l'última jornada de Lliga de la temporada passada contra l'Eibar a Ipurua, deixa el Barça després d'haver disputat tretze partits amb el primer equip. Aquest curs havia començat amb més protagonisme per al de Granollers: va jugar amb el primer equip el partit que el Barça va guanyar per 5-2 contra el Betis el dia en què es va estrenar com a golejador a les ordres d'Ernesto Valverde. En total, aquesta temporada Carles Pérez ha disputat dotze partits amb el primer equip: deu a la Lliga, un a la Copa i un a la Lliga de Campions.